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Продаж квартир у новобудовах Львова – за скільки збувають нерухомість під час війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 15:08
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Розповідаємо про місця, де ведуть активне будівництво житла й скільки просять за нові квартири у Львові
Коротко про актуальні ціни на квартири в новобудовах
Коротко про актуальні ціни на квартири в новобудовах / Фото: Getty Images, lun.ua, Колаж: Сьогодні

В Україні потрохи оживає будівництво. Активні роботи тривають на заході країни, зокрема у Львові, де також можна купити квартири в новобудовах.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт нерухомості ЛУН та пропонує дізнатися, скільки коштують квартири у Львівській області.

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Продаж квартир у новобудовах Львова

У Личаківському районі зводять чотириповерховий цегляний будинок преміум-класу. Усього в новобудові передбачено 20 квартир. Здати в експлуатацію її планують у третьому кварталі 2022 року. Вартість однокімнатних квартир площею 40 кв.м стартує від 2,58 млн грн, двокімнатних площею 60 кв.м – від 3,64 млн грн.

ЖК
ЖК "Вілла Погулянка" / Фото: lun.ua

Поблизу центру міста, у Шевченківському районі зводять новобудову, яка матиме різну поверховість – від 3 до 8. Всередині будуть квартири на 1, 2, 3 та 4 кімнати. Ціни стартують від 2,89 млн грн за "двокімнатки" площею 93 кв.м, від 4,56 млн грн – за "трикімнатки" площею 130 кв.м і від 4,57 млн грн за житло площею 157 кв.м. Здати цю чергу будівництва в експлуатацію планують у першому кварталі 2023 року.

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ЖК Avalon Yard
ЖК Avalon Yard / Фото: lun.ua

Дорожче коштують квартири на Сихові, у житловому комплексі, який частково здали. Однокімнатні помешкання мають площу 48 кв.м і коштують від 3,29 млн грн, двокімнатні площею 93 кв.м оцінюють від 4,79 млн грн, а трикімнатні площею 84 кв.м – від 5,62 млн грн.

ЖК Avalon Up
ЖК Avalon Up / Фото: lun.ua

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Біля ТЦ "Скриня" у Франківському районі зводять житловий комплекс, де два будинки вже здали й один ще будують. У п’ятиповерхівці є 12 квартир на одну та дві кімнати. Менші, площею до 66 кв.м, продають за ціною від 2,8 млн грн, а більші мають площу 70 кв.м і ціну від 3,57 млн грн.

ЖК
ЖК "На Кондукторській" / Фото: lun.ua

Недалеко від СТРЦ Spartak у Шевченківському районі триває будівництво кількох черг будинків. Новобудови матимуть 7, 10 та 16 поверхів і загалом 343 квартири. Частину нерухомості планують ввести в експлуатацію ще у 2022 році, а частину – збудувати до 2024 року. Однокімнатні квартири мають площу до 45 кв.м і коштують від 1,25 млн грн, а двокімнатні – до 71 кв.м та ціну від 1,81 млн грн.

ЖК
ЖК "Фруктова Алея" / Фото: lun.ua

У Личаківському районі зводять ЖК на вулиці Пасічній. Завершити спорудження новобудов планують до кінця 2022 року. Будинки мають різну поверховість – на 6, 8 та 16 поверхів та загалом розраховані на 160 квартир. Однокімнатне житло площею до 50 кв.м продають за ціною від 1,52 млн грн, двокімнатні помешкання площею до 80 кв.м – від 2,05 млн грн, а трикімнатні площею до 95 кв.м – від 3,47 млн грн.

ЖК Tiffany apartments
ЖК Tiffany apartments / Фото: lun.ua

На Сихові недалеко від "Шувару" будують комплекс на сім будинків, що мають 9 та 16 поверхів. Загалом там буде 322 квартири з 1-5 кімнатами. Частину новобудов мають ввести в експлуатацію до кінця 2022 року, ще частину – на початку 2023 року. Вартість житла стартує від 2,87 млн грн за квартири площею від 80 кв.м.

ЖК
ЖК "Вільне місто" / Фото: lun.ua

Продаж квартир у Львівській області

Дешевше коштує житло не в обласному центрі, а в містах неподалік. Наприклад, у Запитові триває будівництво житлового комплексу, який планують добудувати в 2022 році. Це 5 секцій на 5 поверхів, де є 225 квартир з однією та двома кімнатами. Ціни стартують від 468 тис. грн на "однокімнатки" площею до 58 кв.м, і від 835 тис. грн – на "двокімнатки" площею до 65 кв.м.

Квартири в Запитові
Квартири в Запитові / Фото: lun.ua

У Ременові будують ЖК на вулиці Куземського – 28 будинків економ-класу на 4-6 поверхів. Загалом – 252 квартири, які мають від однієї до трьох кімнат. Однокімнатне житло площею 42 кв.м оцінюють від 491 тис. грн, двокімнатне площею 66 кв.м – від 611 тис. грн, а трикімнатне площею 56 кв.м – від 696 тис. грн. Будівництво різних черг триватиме упродовж 2022 року та завершиться у 2024 році.

Квартири в Ременові
Квартири в Ременові / Фото: lun.ua

У Червонограді можна купити квартири в ЖК "ЕкоПарк". Один будинок матиме різну поверховість, від 3 до 6 поверхів. Завершити спорудження новобудови мають у 2023 році, але квартири можна купити вже зараз. Ціни на однокімнатні помешкання стартують від 505 тис. грн (площа до 68 кв.м), на двокімнатні – від 799 тис. грн (площа до 94 кв.м), на трикімнатні – від 1,28 млн грн (площа до 104 кв.м).

Квартири в Червонограді
Квартири в Червонограді / Фото: lun.ua

Купівля-продаж під час війни

Нещодавно в Україні частково відновили доступ до державних реєстрів, зокрема й до реєстру речових прав на нерухоме майно. Українці мають можливість зареєструвати операції купівлі та продажу квартир в умовах воєнного стану. Експерти розповіли про всі ризики від угод з нерухомістю.

Співзасновник проєкту Monitor.Estate Володимир Копоть пояснив, що до відкриття реєстрів власники житла намагалися продати нерухомість та укладали сумнівні попередні договори за новою схемою. Сторони домовлялися про майбутню операцію з нерухомістю та вносили завдатки, але такі дії є вкрай ризикованими та не мають юридичної сили.

"Договір завдатку щодо нерухомості є неприпустимим, а попередній має бути нотаріально посвідченим", – зазначив Володимир Копоть.

Віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолій Топал зазначив, що відкриття реєстрів наразі недоречні. Бойові дії ще тривають і можуть розвиватися стрімко, а навіть встановлені обмеження не гарантують стовідсоткового захисту.

"Отримавши доступ до цих реєстрів, можна проводити не зовсім гарні операції. І першими, хто скористається цим доступом, будуть шахраї та аферисти, які вже готуються це робити", – наголосив експерт.

Раніше "Сьогодні" писали, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники рейдерять квартири українців, щоб заселити туди "переселенців" із зон бойових дій. Водночас Кабмін змінив правила компенсації за зруйноване житло для українців – отримати гроші можна буде за ще один вид нерухомості.

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