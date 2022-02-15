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Правила кардинально зміняться: чого чекати від ринку нерухомості вже зовсім скоро

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15 лютого, 13:25
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Стосується це як цін на новобудови, так і їхніх характеристик
Ціни на нерухомість суттєво не зростуть
Ціни на нерухомість суттєво не зростуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2022 році вартість квадратного метра в новобудовах навряд чи зросте більше, ніж на 10-15%. Це, в комплексі з врахуванням потреб споживачів, допоможе забудовникам не залежати від зовнішніх економічних та геополітичних чинників.

Про це "Сьогодні" інформує очільник Concept Group Михайло Підвисоцький.

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Експерт стверджує, що цінова політика залежатиме від собівартості виробництва, а також загальноекономічної ситуації в країні, що в свою чергу впливає на рівень платоспроможного попиту.

Що купуватимуть українці у 2022 році

У 2022 році понад 70% покупців на первинному ринку житла зацікавленні в придбанні сучасних концептуальних житлових комплексів категорій комфорт і комфорт+.

"Висока затребуваність якісних об’єктів у більшості покупців дає змогу забудовникам прогнозувати рівень прибутку і не залежати від зовнішніх, як економічних, так і геополітичних чинників", — вважає очільник Concept Group.

Житлові комплекси, що містять ці характеристики, будуть найбільш затребувані серед покупців:

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  • будівництво з якісних матеріалів та використання якісного внутрішнього технічного оздоблення (бетону, арматури, цегли, утеплювачів, склопакетів, ліфтів тощо) разом з облаштуванням закритої прибудинкової території, вільної від автотранспорту;
  • облаштування презентабельного лобі в будинках, створення об’єктів соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах житлового комплексу (кав’ярні, крамниці, коворкінг-зони, спортцентри, дитячi заклади тощо);
  • облаштування території для дозвілля та відпочинку залежно від потреб мешканців (дитячі майданчики, лаунж-зони, спортивні майданчики тощо);
  • наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (парків, лісів, озер).

Фахівець розповів, що у 2022 році реформування містобудівної діяльності може радикально змінити правила гри на ринку девелопменту.

Як вплине на вартість житла геополітична ситуація

В коментарі "Сьогодні" експерт з фінансування в галузях нерухомості та девелопменту Юлія Ступіна також зауважила, що загальне збільшення навряд чи перевищать 15—20%. Такого стрибка, як у 2021 році, вже не буде.

Наразі ринок втихомирюється, а страх навколо ситуації з можливим нападом Росії на Україну поволі зникатиме, що позначиться і на курсі долара.

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"Думаю, що в нинішній ситуації, в тому числі і з урахуванням валютних коливань та ставок за депозитами, українці менше вкладатимуть кошти в банки під 1- 3 % У валюті та до 7% в національній гривні, а інвестуватимуть у придбання житла", — розповіла експертка.

Схеми "чорних" рієлторів під час оренди житла

Шахраї, які прикидаються рієлторами, давно облюбували сферу нерухомості, а саме — оренди житла. Вони постійно вигадують все нові і нові схеми.

Ось найпоширеніші з них:

  1. Рієлтор сам знімає квартиру. Фахівець прикидається її власником і здає кільком охочим житло в оренду. Коли ті заплатили заставні та депозитні суми, рієлтор просто зникає, а всі дані надані реальному власнику зазвичай липові.
  2. Застави від кількох людей. Кілька орендарів платять наперед заставу, аби приїхати з речима і відразу заселитися, а приїхавши, бачать ще декілька таких же як і вони. Власник квартири натомість розводить руками і стверджує, що житло купувати взагалі не збирався.
  3. Власник квартири не один. Буває людина знімає житло на тривалий термін, підписує договір з власником, а таких виявляється кілька, і з угодою вони не згодні. А орендар, зауважимо, заплатив попередньо три немаленькі суми: за перший місяць, заставу, що дорівнює цій же сумі, і за послуги рієлтора (зазвичай це 50% від вартості оренди).

Нагадаємо, Державна податкова служба зобовʼязана відтепер перевіряти дані фізичних осіб-покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Раніше ми розповідали, як працюють "чорні" рієлтори. В Україні зареєстровано чимало випадків, коли ті не просто "кидали" людей на гроші, а тримали в заручниках чи навіть позбавляли життя.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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