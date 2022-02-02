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Купувати чи почекати? Що буде з цінами на нерухомість у лютому 2022 року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 16:15
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Експерт розповідає, як зміниться вартість квартир у до настання теплої пори
Вартість житла залишається стабільною
Вартість житла залишається стабільною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року цінові коливання більшості проєктів нерухомості були незначні, проте попит на квартири суттєво зменшився. У лютому очікується схожа ситуація.

Про це розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

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Експерт зазначив, що попит на житло, порівняно з груднем 2021 року скоротився, у січні 2022 року скоротився на 20%.

Причини зменшення попиту

Головними причинами зниження активності потенційних інвесторів у минулому місяці були:

  • тривалий період свят та пов’язані з ним відпустки;
  • висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України;
  • економічні наслідки від зовнішньої напруги;
  • нова хвиля пандемії;
  • скорочення платоспроможного попиту;
  • тимчасовий відтік іноземних капіталів та ослаблення гривні.

"Саме сукупність цих факторів спричинила тимчасове збільшення відкладеного попиту. Проте якихось кризових явищ на первинному ринку житла не спостерігається", — наголосив Михайло Підвисоцький.

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Що буде з вартістю житла в лютому

У жовтні-листопаді минулого року забудовники вже сформували ціни із певним запасом в розмірі до 5-7%, який враховує можливе зростання собівартості будівництва, щоб дасть змогу певний час не залежати від цін на будівельні матеріали та вартості будівельно-монтажних робіт.

"Крім того, січень і лютий — два найменш активні місяці в будівництві. Тому варто очікувати, що до настання теплої пори року і початку нового ділового сезону собівартість будівництва суттєво не зміниться. Відповідно вартість квадратного метра залишатиметься досить стабільною", — зазначив очільник Concept Group.

У лютому можливе "точкове" збільшення вартості житла в новобудовах, пов’язане переважно з переходом до нових стадій будівництва. Проте цінові зміни можливі лише в 5% об’єктів, в яких рівень зростання вартості метра квадратного можливий в межах 5-10% в гривні.

"Однак це суттєво не вплине на загальну ситуацію на ринку", — підкреслив експерт.

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Роздають гроші на житло?

У 2021 році уряд забезпечив довгостроковими пільговими позиками 1126 українських сімей у рамках державної програми "Власний дім", яка фінансує індивідуальне житлове будівництва на селі.

Для будівництва чи купівлі будинку, мешканець села чи селища в рамках програми "Власний дім" може розраховувати на кредит під 3% річних на 20 років, але не більш ніж до досягнення пенсійного віку. А молоді сім'ї одержують кредитні гроші на 30 років. Також є додаткові пільги для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців.

Програма передбачає максимальну і мінімальну суму кредиту для різного виду будівництва:

  • до 400 тис. грн. – для нового будівництва;
  • до 250 тис. грн – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного житла;
  • до 300 тис. грн. – для придбання житла;
  • до 100 тис. грн – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.

Нагадаємо, недобросовісні забудовники часто "кидають" українців на гроші, що ті вклали в недобудоване житло. Ми зібрали для вас різноманітні державні сервіси, за допомогою яких і можна перевірити того чи іншого забудовника.

Раніше ми також писали, що фінансові можливості українців, а також їхні вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.

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