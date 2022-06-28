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Печерськ шикує навіть у гаражах: які ціни на приміщення для авто у Києві

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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28 червня, 18:10
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Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за купівлю гаража в українській столиці
Коротко про актуальні ціни на гараж в Києві
Коротко про актуальні ціни на гараж в Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хороший гараж може слугувати не лише прихистком для автомобіля, а й стати місцем для майстерні чи навіть ночівлі.

Редакція "Сьогодні" промоніторила актуальні пропозиції на ринку нерухомості та пропонує дізнатися, за скільки продають гараж у Києві.

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Одні з найдорожчих пропозицій – у Печерському районі. На Кловському узвозі продають гаражний бокс площею 19 кв.м з дверима-ролетами. Ціна – 21 тис. доларів, або 620 тис. грн.

Гараж у Печерському районі
Гараж у Печерському районі

Ціни в Голосіївському районі суттєво відрізняються. Металевий гараж на Теремках площею 20 кв.м продають за 4 тис. доларів, або 118 тис. грн. Можливо, нижча ціна зумовлена терміновістю.

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Гараж у Голосіївському районі
Гараж у Голосіївському районі

Середні ринкові ціни в Солом’янському районі Києва. Власниця приміщення для паркування автомобіля продає його за 350 тис. грн. Гараж розташований у підземному паркінгу житлового будинку та має площу 26 кв.м.

Гараж в Солом'янському районі
Гараж в Солом'янському районі

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У Дарницькому районі продають так званий жданівський металевий гараж загальною площею 20 кв.м. Особливість приміщення в тому, що туди може вміститися бус – стелю підняли на 40 см. По периметру гаража є підвал. Ціна – 180 тис. грн.

Гараж в кооперативі
Гараж в кооперативі

Власники авто на Березняках можуть придивитися уважніше до пропозиції за 3700 доларів, або 109 тис. грн. У вартість входить стандартний металевий гараж площею 30 кв.м. Під бетонною підлогою є підвал, підведено світло. Поруч є свердловина з водою, естакада для обслуговування авто, систематично вивозять сміття, територія охороняється.

Гараж на Березняках
Гараж на Березняках

Ціна "євробляхи"

Раніше "Сьогодні" розповідали про процедуру розмитнення автомобіля з Європи та рахували, скільки коштує ввезти машину без акцизу та мита, а скільки доведеться доплачувати водіям уже з 1 липня.

Сама процедура містить кілька етапів, перш ніж автомобіль заїде до гаража нового власника. Купивши автомобіль, потрібно оформити документи на нього за кордоном. Можлива опція – надіслати фото документів митному брокеру в Україні, але це необов’язково.

Одна з найскладніших операцій – це, власне, перетин кордону. Далі потрібно отримати сертифікат відповідності та розмитнити авто в Україні. На завершення слід поставити машину на облік у сервісному центрі МВС.

Купуючи автомобіль, яким користувались, зверніть увагу: він має відповідати екологічному стандарту Євро 2 або вище, для нових авто це Євро 5. Опісля його потрібно зняти з обліку, "пересадити" на транзитні номери та впродовж 30 днів завезти в Україну.

Ми також писали про те, коли водіям очікувати сезонного піка на АЗС, та як Україна планує експортувати зерно на світові ринки.

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