Падіння цін так і не відбулось? Скільки коштують квартири у Києві

Розповідаємо, за яку ціну зараз продають квартири у столиці України

Які ціни на квартири у Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки у Києві обвалюються ціни на оренду житла, ціни на купівлю-продаж тримаються. Деяке житло здешевшало з початку війни, однак не дуже сильно, а от незначне здорожчання торкнулося трикімнатних квартир.

За скільки квартири у Києві продають наприкінці травня? "Сьогодні" скористалися даними із сайту для пошуку житла і розповідають про ціни.

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Однокімнатне житло

Найдешевші варіанти коштують близько 550 000 грн. Більшість із цих квартир не мають або потребують ремонту.

Наприклад, смарт квартира з дизайнерським ремонтом, але без урахування його ціни в загальній вартості, коштує 764 011 грн. Її площа – 20,7 м кв., будинок знаходиться у 4 хв від метро.

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Багато пропозицій у проміжку від 800 000 грн до 1 100 000 грн. Наприклад, за 1 033 444 грн можна купити таке житло на 24 м кв.

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А от найдорожчі однокімнатні квартири коштують по 9 000 000 – 10 000 000 грн. Площа деяких з них сягає 50-57 м кв. Більшість із них вже мають ремонт. Виглядає це житло так:

Ціни на двокімнатні квартири

Найдешевші у цьому сегменті коштують від 800 000 грн. Наприклад, за 944 642 грн можна купити двокімнатну квартиру на 45 м кв. Вона знаходиться досить далеко від центру, проте в кількох хвилинах від метро.

У межах 1 000 000 грн коштують також квартири які ремонту або не мають, або знаходяться у поганому стані.

Трохи більшу ціну ставлять уже на квартири уже з ремонтом. Наприклад, ось це житло на 31 м кв. можна купити за 1 107 263 грн.

За 2 923 173 грн та 3 395 602 грн продають квартири з більшою площею – 60,8 м кв. та 70 м кв. відповідно. У них також є ремонт. Вигляд мають такий:

На двокімнатні квартири рівень найвищих цін значно більший, ніж на однокімнатні. Деякі квартири на Печерську коштують по 57 000 000 та 44 000 000 грн.

Є трохи дешевші варіанти, наприклад за 23 621 000 грн. Це двокімнатна квартира на 125 м кв. з висотою стель 3 м.

Ціни на трикімнатні квартири

На це житло ціна більша і стартує від 1 181 050 грн. Саме за таку ціну пропонують квартиру на 62 м кв. Власники зазначають, що житлу потрібен незначний ремонт.

За 1 594 458 грн можна купити трикімнатну квартиру на 49 м кв. За трохи більшою ціною – 1 653 512 грн – продають квартиру, площею 73 м кв.

Ці два варіанти виглядають так:



Далі багато варіантів є з цінами у діапазоні 1 500 000 грн – 3 500 000 грн. А наприклад, трикімнатну квартиру на 105 м кв. можна купити за 6 200 670 грн.

Найдорожчі квартири у цьому сегменті досягають рівня 91 000 000 грн та 72 931 690 грн. Одна з них має площу у понад 200 м кв. Однак в жодній ще немає ремонту.

А от з готовим ремонтом можна купити трикімнатну квартиру за 49 814 150 грн. Її площа складає 201 м кв.

Що чекає ціни на квартири найближчим часом?

Раніше "Сьогодні" розповідали, що чекати пропозицій житла за 20-30 тисяч доларів не слід. Інфраструктура міста ще не повністю відновилась, але до столиці вже повертаються люди.

"50% від довоєнного ринку – це кількість людей, що шукають житло. Ціна на оренду на ринку впала в середньому на 38% в гривні", –розповівмаркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

Проте дива на ринку продажу, за словами експерта, очікувати не варто, квартири в столиці не стануть за ціною такими ж, як у регіонах.

Ми також розповідали, як з початку повномасштабного вторгнення РФ змінилися ціни на квартири у Львові, Києві та Дніпрі, та скільки зараз коштує квартира у Львові.