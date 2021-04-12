Новий метод боротьби із забудовниками-аферистами придумали в Раді

У Верховній Раді запропонували реєструвати майнові права на квартири, які ще навіть не збудовані. Депутати вважають, що це унеможливить випадки, коли забудовники продають одні й ті ж квадратні метри кільком інвесторам. Нові правила пропонують в законопроекті № 5091.

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Важливо, що в документі немає процедури, яка дозволила б стягнути гроші зі старих шахраїв. Тобто, навіть якщо його приймуть, він не вирішить проблеми існуючих недобудов. У чому ж тоді полягає користь нової ініціативи, розбиралися новини "Сьогодні".

Що відбувається зараз?

Наразі інвестори та забудовники підписують попередні договори про покупку квартир. Одні називають такі документи "фількіною грамотою", адже вони ніде не реєструються і не завіряються нотаріусом. Інші впевнені: раз в папері прописана сума, яку отримав забудовник, все буде в порядку.

Ось тільки в Україні налічуються десятки тисяч інвесторів з такими договорами, але без квартир і без грошей.

"550 тис. гривень інвестував в однокімнатну квартиру в ЖК "Патріотика". Родичі також інвестували в ЖК "Еврика"- це одного і того ж забудовника, банку "Аркада". Починаючи з 2018 року, за рік після того, як я інвестував, почалися певні проблеми в банку, які в 2019-му переросли в повну зупинку будівництва", – розповідає Віталій Щербаков.

На руках у нього – і свідоцство, і угода про участь у фонді фінансування будівництва. Віталій – юрист. Він каже, що ці документи – більш вагомі, ніж попередній договір. Але до суду все одно не поспішає – не бачить сенсу. Адже будь-яке рішення суду не прискорить введення будинку до експлуатації.

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У селі Крюківщина під Києвом теж вибухнув будівельний скандал. Поліція затримала шахраїв, які продавали одні й ті ж квартири по кілька разів і таким чином отримали понад 5 млн гривень. Правоохоронці з'ясовують, чи була у директора з продаж змова з нотаріусом.

Що хочуть змінити?

Експерти вважають, що таким аферам скоро прийде кінець. А допоможе цьому законопроєкт № 5091 з парадоксальною назвою "Про гарантування прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому". Щоб одну квартиру не продали двічі, попередній договір хочуть одразу вносити до реєстру. І негайно давати покупцеві право на квартиру. Навіть якщо на той момент є тільки котлован, кран і кілька цеглин.

"Ви робите бізнес разом із забудовником. Вам гарантуються ті права, які ви повинні отримати в майбутньому. Вперше звучить слово "гарантування", – пояснює керівник Асоціації професійних управлінців нерухомістю Анатолій Топал.

Гарантія полягає в тому, 10-15% квартир бізнесмен зобов'язаний побудувати за власний рахунок, без інвесторів. А ось продавати він їх не зможе. Якщо забудовник втече – вкладники самі реалізують ці квартири.

Керівник будівельної компанії Назар Бенч вважає, що така вимога не стане проблемою для сумлінних забудовників. Але тих, хто будує взагалі без власних вкладень, за рахунок інвесторів, чимало – близько 30%. Їм доведеться або адаптуватися до нових правил, або йти з ринку.

Крім того, нові правила можуть навіть знизити ціни на квартири – у забудовників з'явиться шанс позбутися тіньових витрат:

"У всіх забудовників є величезний важіль зміни ціни в бік зниження. Це корупційна складова, яка на сьогоднішній день – не одна тисяча гривень на квадратному метрі", – пояснює Анатолій Топал.

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Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про остаточне рішення проблеми недобудов збанкрутілого банку "Аркада". Добудовувати ЖК буде компанія Stolitsa Group за рахунок коштів групи "Аркада", а також за допомогою продажу ще нереалізованих квартир і кредитів під державні гарантії. Тим, хто брав квартири в розстрочку і ще не встиг повністю за них розрахуватися, теж доведеться заплатити.

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