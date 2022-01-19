Норми житлової площі в Україні: скільки "квадратів" потрібно на сімʼю

Мінімальні норми жилплощі прописані в законі

Норми квадратури прописані у Житловому кодексі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для комфортного та безпроблемного життя одному українцеві необхідно не менше 13,56 кв м загальної площі, з яких житлова — 9 кв м.

Такі норми прописані у Житловому кодексі України.

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Це мінімальні показники, придатні для проживання однієї людини. Тож далі потрібно відштовхуватись від своїх вподобань, графіку роботи, наявності партнера, сімʼї, дітей тощо.

У законі прописані також норми, що стосуються дітей. Наприклад, дві дитини різної статі мають мати окремі кімнати, площа кожної приблизно 15 м кв. Для дітей однієї статі можливе розміщення у загальній кімнаті, тільки вже її розмір має бути не менше 20 кв м.

Більше інформації про обовʼязкову площу житла немає, тож наступні поради повʼязані, швидше за все, з психологічним комфортом.

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Площа для однієї людини та пари

Для однієї людини площа житла повинна бути 13,56 кв м. На ринку нерухомості пропозицій з такими квартирами обмежені, їх не надто багато, адже великою популярністю вони не користуються.

В цьому випадку варто розглядати варіант смарт-житла. Його розміри можуть коливатися від 20 до 30 кв м, є і менші від 16 до 20 кв м, ну і звісно є мікроквартири, про які ми розповідали раніше. Одна, із таких, до речі, має площу 6 кв м і, на диво, вмістила в собі все необхідне для комфортного життя.

Якщо ж ви проживаєте парою, то найоптимальніший варіант — це невелика однокімнатна квартира розміром до 35 кв м. Тоді для кожного буде можливість мати особистий простір.

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Оптимальні розміри житла для родини

Приміром, ваша родина скаладається з батька, матері, хлопчика та дівчинки. Відповідно, вам потрібні:

спальня для батьків (приблизно 16-20 метрів), щоб була можливість вмістити ліжко на двох, шафу, комод, телевізор тощо;

для батьків (приблизно 16-20 метрів), щоб була можливість вмістити ліжко на двох, шафу, комод, телевізор тощо; кімната для хлопчика (приблизно 15 кв м). Нагадаємо, за законом діти різної статі повинні мати окремі кімнати;

(приблизно 15 кв м). Нагадаємо, за законом діти різної статі повинні мати окремі кімнати; кімната для дівчинки (теж 15 кв м);

(теж 15 кв м); ванна кімната (7-8 кв м);

кімната (7-8 кв м); кухня (10-12 кв м) або кухня-вітальня (приблизно 25 кв м);

(10-12 кв м) або (приблизно 25 кв м); коридор , що може бути зʼєднаний з передпокоєм (10-12 кв м);

, що може бути зʼєднаний з (10-12 кв м); комірка (до 5 кв м). Невеличка кімнатка, відведене під комірку, не є обовʼязковим елементом, проте доволі потрібним.

В сумі родині з чотирьох осіб потрібно мінімум 78 кв м з трьома кімнатами. У випадку, якщо діти однієї статі, жити вони можуть в одній кімнаті розміром 20 кв м. Тож, від цих приблизних розрахунків ви можете відштовхуватися, купуючи житло для себе одного чи всієї сімʼї.

Податок на нерухомість зріс

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (проти 2021 року).

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Згідно із законом "Про державний бюджет України на 2022 рік", мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 6500 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно має становити не більш ніж 1,5% мінімальної зарплати. За формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

Тож цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Нагадаємо, що окупність інвестицій від будівництва прибуткових будинків (переважно сервісних апартаментів) становить в середньому від 7 до 10 років, а прибуток від приватних інвестицій становить близько 10-12% на рік.

Раніше ми повідомляли, що ринок нерухомості у 2022 році дещо зміниться, зокрема, це стосується як цін на житло, так і оподаткування і загалом змін уподобань покупців, а також писали, чому "сталінки" та "хрущовки" стрімко дорожчають в ціні, і чому Україна у лідерах по здорожчанню житла.