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Несподіваний поворот на ринку: що буде з цінами на первинку після війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 12:47
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Експерти розповіли, коли чекати на відновлення ринку нерухомості і що буде з цінами на первинку
Що буде з цінами на первинку в Україні
Що буде з цінами на первинку в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через 2-3 місяці після закінчення війни український ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією, і з цього почнеться зростання цін на первинному ринку.

Про це розповів спеціаліст з ринку нерухомості Михайло Артюхов UBR.ua.

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За його словами, на первинку ціну зростатимуть на 1% на місяць або на 12% у річному вимірі.

А ось президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта вважає, що заморожений ринок первинного житла почне відновлюватись тоді, коли в Україні відновлять роботу Державного реєстру прав на нерухомість.

Після цього, на думку Піти, на 5-10% може зрости вартість первинного житла на Західній Україні, порівняно з довоєнним рівнем.

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Сприяє цьому приплив переселенців з інших регіонів та дефіцит на місцевому ринку.

Михайло Артюхов вважає, що ринок почне відновлюватися не після відкриття реєстру, а лише після остаточного завершення бойових дій.

Переселенці зможуть викупити житло

Раніше ми розповідали, що Денис Шмигаль розповів про можливість переселенцям викупити надане державою тимчасове житло.

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Викупити це житло можна буде за умов довгострокових пільгових кредитів, а будувати його планують лише на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва.

"Сьогодні" також писали, в яких містах найбільш низькі ціни на оренду житла і розповідали, як держава буде розселяти переселенців.

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