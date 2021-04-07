Банкрутства "Аркади" більше не проблема: що буде з недобудовами скандального банку

Питання проблемних недобудов збанкрутілого банку "Аркада" принципово вирішене. Йдеться про ЖК "Еврика", "Патріотика" і "Патріотики на озерах". Ошукані вкладники в нерухомість отримають або своє житло, або грошові компенсації. Для цього розробили спеціальний механізм і вже затвердили дорожню карту.

Реклама

Добудовувати ЖК буде компанія Stolitsa Group за рахунок рахунків групи "Аркада", а також за допомогою продажу ще нереалізованих квартир і кредитів під державні гарантії. Тим, хто брав квартири в розстрочку і ще не встиг повністю за них розрахуватися, теж доведеться заплатити.

Про остаточне рішення проблеми заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Рішення передбачено меморандумом, який 7 квітня підписали голова Нацбанку Кирило Шевченко, голова КМДА Володимир Кличко, голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра розвитку громад Василь Лозинський, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут і, власне, Аваков.

"Ми знаємо, як обдуреним жителям отримати житло або компенсацію – меморандум підписаний. Але потрібно ще час, щоб це виконати. <...> Щодо всіх працівників банку, які причетні до незаконних дій, зараз триває слідство", – сказав глава МВС. "Будемо робити все, щоб кожен з інвесторів отримав житло, яке він придбав", – додав Кличко.

Також готується кілька законопроєктів, які внесуть до Верховної Ради, уточнили в НБУ.

"Кейс "Аркади"- значно ширший, ніж проблеми одного невеликого банку. Це чергове нагадування про законодавчо неврегульоване законодавство про будівництво. Саме тому... розробляється ціла низка законопроектів у продовження підписання меморандуму", – додав Шевченко.

Що за ЖК?

ЖК "Еврика" розташований на проспекті Академіка Глушкова. В експлуатацію здано 6 будинків. Ще 23 будинки – у різній ступені готовності. Згідно з даними забудовника, 95 тис. кв. м житла ще не продані. ЖК "Патріотика" знаходиться по вулицях Софії Русової – Єлизавети Чавдар – Бориса Гмирі. Тут в експлуатацію введено 47 будинків. Ще 11 – у процесі будівництва. Не продані лише 2 тис. квадратних метрів. ЖК "Патріотика на озерах" розташований на березі озера Тягле. Основним інвесторам "Аркади" там продано 550 квартир.

Реклама

Контекст:

У серпні 2020 року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним . У фінустанови були проблеми з рівнем капіталу. Це перший з листопада 2018 року банк, який потрапив в категорію збанкрутілих.

. У фінустанови були проблеми з рівнем капіталу. Це перший з листопада 2018 року банк, який потрапив в категорію збанкрутілих. НБУ раніше звертався в Нацполіцію із заявою про неправомірні дії посадових осіб банку і проханням зберегти нерухомість вкладників.

Аудит трьох проблемних недобудов "Аркади" проводив Київміськбуд. Він же вважався головним кандидатом на добудову ЖК. Результати перевірки так і не були офіційно опубліковані, а добудову об'єктів компанія не почала.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама