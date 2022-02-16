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Накопичити не вдається. Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 лютого, 20:22
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Розповідаємо, скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири на сучасному етапі
Більше половини українців не може дозволити собі квартиру
Більше половини українців не може дозволити собі квартиру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більше половини українців не мають коштів на квартиру, тож про її купівлю навіть не задумувались.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus, який був проведений для "Гроші Сьогодні".

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Так, 66,1% жителям країни не вистачає грошей на купівлю квартири. Найбільша частка таких у південному регіоні (73,9%), за ним слідом іде північний (72,8%)

Інші українці на питання, чи вистачило б їм зараз грошей на купівлю квартири, відповіли, що:

  • придбали би квартиру на стадії котловану (3%);
  • вистачило б грошей тільки на "хрущовку" чи "сталінку" (3,8%);
  • вистачило б на новобудову без ремонту (5,7%) або новобудову з ремонтом (1,4%);
  • взагалі не розглядали б придбання саме квартири (11,8%).

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановіть мобільний застосунок Gradus.

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Нові правила купівлі-продажу нерухомості

Державна податкова служба перевірятиме дані фізичних осіб-покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав. Відповідний наказ №124/37460 оприлюднив Мінʼюст.

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Нотаріуси при оформленні угоди повинні заповнювати додаткову форму і направляти її до податкової інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, аби перевірити персональні дані покупця.

Це суто технічна частина обміну інформацією.

Раніше ми розповідали про ризики під час купівлі житла на стадії "котловану".

Ми також писали, що "чорні рієлтори" полюють на довірливих українців, відбираючи в них квартиру, а подекуди і життя.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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