На ринку нерухомості боротьба – що відбувається з цінами на квартири в Києві

У столиці ціни на нерухомість не пережили різкого спаду. На початку травня відкрито обмежений доступ до реєстрів, і ринок почав поступово відновлюватися.
Про це розповів спеціаліст з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький в інтерв'ю РБК.
"Власники квартир хочуть утримати ціни на довоєнному рівні, а покупці прагнуть їх максимально збити, мотивуючи продовженням війни", – розповідає експерт.
Все ж таки покупці зможуть знайти у продажу однокімнатну в Києві за ціною 25-30 тис. доларів, щоправда, на околиці столиці.
Зверніть увагу, що в таких квартирах навряд чи буде свіжий ремонт. Найімовірніше, це житло або взагалі без ремонту, або таке, що потребує капітального оновлення.
На такий ремонт доведеться витратити ще 40-50% від вартості самої квартири. Тому добре подумайте, чи готові ви витратити таку суму.
Можна знайти недорогі варіанти, в яких вже можна жити, але це будуть хрущовки з мінімальними умовами:
Що буде з цінами на нерухомість
Керівний партнер TOTUM LF та адвокат Юрій Хапко розповів, що у кожному місті ситуація відрізнятиметься. Наприклад, у Києві роботу відновили лише поодинокі будови, а на заході будівництво більш жваве.
Тому Хапко впевнений, що в Києві падіння цін на нерухомість можна очікувати не менш ніж на 30-40%, схожою буде ситуація і в Одесі.
А ось на Львівщині ситуація буде кардинально інша: ціни і на житло, і на його оренду зростатимуть, і що довше йтиме війна, то вищі вони будуть.
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