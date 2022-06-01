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На ринку нерухомості боротьба – що відбувається з цінами на квартири в Києві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 09:48
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Розповідаємо, що відбувається на столичному ринку нерухомості після часткового відкриття реєстрів
Ціни на нерухомість у Києві намагаються утримати
Ціни на нерухомість у Києві намагаються утримати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У столиці ціни на нерухомість не пережили різкого спаду. На початку травня відкрито обмежений доступ до реєстрів, і ринок почав поступово відновлюватися.

Про це розповів спеціаліст з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький в інтерв'ю РБК.

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"Власники квартир хочуть утримати ціни на довоєнному рівні, а покупці прагнуть їх максимально збити, мотивуючи продовженням війни", – розповідає експерт.

Все ж таки покупці зможуть знайти у продажу однокімнатну в Києві за ціною 25-30 тис. доларів, щоправда, на околиці столиці.

Житло за 30 тис. доларів у Києві
Житло за 30 тис. доларів у Києві / Фото: скріншот

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Зверніть увагу, що в таких квартирах навряд чи буде свіжий ремонт. Найімовірніше, це житло або взагалі без ремонту, або таке, що потребує капітального оновлення.

На такий ремонт доведеться витратити ще 40-50% від вартості самої квартири. Тому добре подумайте, чи готові ви витратити таку суму.

Можна знайти недорогі варіанти, в яких вже можна жити, але це будуть хрущовки з мінімальними умовами:

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Житло з ремонтом за 30 тис. доларів
Житло з ремонтом за 30 тис. доларів / Фото: скріншот

Що буде з цінами на нерухомість

Керівний партнер TOTUM LF та адвокат Юрій Хапко розповів, що у кожному місті ситуація відрізнятиметься. Наприклад, у Києві роботу відновили лише поодинокі будови, а на заході будівництво більш жваве.

Тому Хапко впевнений, що в Києві падіння цін на нерухомість можна очікувати не менш ніж на 30-40%, схожою буде ситуація і в Одесі.

А ось на Львівщині ситуація буде кардинально інша: ціни і на житло, і на його оренду зростатимуть, і що довше йтиме війна, то вищі вони будуть.

"Сьогодні" раніше писали, як українцям вигідно винайняти житло на добу та де людям запропонують жити після війни.

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