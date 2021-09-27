Шахраї на будівельному ринку: як забудовники підкладають українцям "свиню" (відео)

Інвесторам одного з комплексів пообіцяли зелену зону і паркінг на місці автомийки, однак, почали будувати автомийку

На території житлового комплексу біля дитсадка почали будувати автомийку / Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно в Україні зростає кількість постраждалих від шахрайства на будівельному ринку. Тисячі українців купують красиві стіни, але скаржаться на жахливу звукоізоляцію. Забудовник обіцяє розвинену інфраструктуру, за яку покупець платить вперед, але цього не отримує.

Чи можна за це покарати забудовника, дізналися "Сьогодні".

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Коли в буклетах і на макетах – сади, квіти, алеї, фонтани, в реальності можуть бути тротуари, забиті автомобілями, офіси. А нерідко – ще й захаращені пустирі по сусідству.

В одному з комплексів є алеї, сквери, а також майданчик для малюків. Однак несподівано поруч з ним, а ще й дитячим садом – забудовник почав зводити автомийку. Замість безкоштовного паркінгу, передбаченого генпланом.

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"Коли я інвестував, мені обіцяли зелену зону і паркінг на місці автомийки. А по факту – підклали свиню, бо автомийка – це шум, хімія, погані запахи", – каже житель Павло Яворський.

Після будівництва автомийки жителі влаштовували мітинги, перекривали дорогу, не пускали авто з будівельними матеріалами, викликали поліцію. А коли не подіяло, пішли далі в суд.

"Чому мийка незаконна? Цільове призначення землі – для житлової забудови і ми повинні її використовувати виключно за призначенням. І те, що найбільше обурює жителів, ця мийка знаходиться в 39 метрах від дитячого садка, хоча ДБН передбачено відстань не менше 50 метрів", – каже адвокат мешканців будинку Олена Грицаєнко.

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У забудовника інша математика. На документах відстані не 39 метрів, а 120. Підрядник пояснень не дає. Що стосується змін, каже, все вони дозволені міськрадою.

"У нас не дотримуються всі норми, як будівництва, так і планування, дотримання вимог генерального плану. Воно може змінюватися, коли мова йде про квадратних метрах, які можна продати", – пояснює експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко.

Експерт каже, часто забудовники малюють перспективний план розвитку територій. А подають його як документ. Хоча насправді це лише один з можливих варіантів розвитку мікрорайону. І за його недотримання нікого не покарають. Зрештою, єдине, що залишається жителям, – об'єднуватися і відстоювати свої права в судах.

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