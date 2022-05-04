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Місяць у Буковелі: у скільки обійдеться житло в курортній місцині

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 13:23
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Розповідаємо, які варіанти пропонують буковельські готельєри, та скільки за це доведеться віддати
Пропозиції готелей в Буковелі доволі різноманітні
Пропозиції готелей в Буковелі доволі різноманітні / Фото: Getty Images, booking.com, Колаж: Сьогодні

Вартість проживання в Буковелі (це стосується і житла, і продуктів тощо) завжди була однією з найвищих в Україні, а під час війни ціни зросли ще більше.

"Сьогодні" розкажуть вам, скільки коштує житло в курортній місцині.

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Шукали ми житло для двох осіб на місяць (з 9 травня по 8 червня). Загалом таких варіантів на Booking.com станом на 4 травня було 60. Ціни, розташування та інші характеристики готелів доволі різноманітні.

Наприклад, найнижча ціна за місяць проживання — 15 840 грн за двомісний номер економ-класу з двоспальним ліжком. Найвища — 337 тис. грн з чотирма спальнями (8 ліжок), пʼятьма ванними кімнатами, за 250 метрів від центру.

Якщо говорити про середній показник, то за місяць проживання в готелі у вас попросять 20-40 тис. грн за двох осіб, деякі з них пропонують навіть сніданок. Ось кілька варіантів у середній ціновій категорії:

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Варіанти готелей
Варіанти готелей / Фото: booking.com

Варіанти готелей
Варіанти готелей / Фото: booking.com

Варіанти готелей
Варіанти готелей / Фото: booking.com

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Варіанти готелей
Варіанти готелей / Фото: booking.com

Серед елітних помешкань можна знайти такі варіанти:

Варіанти готелей
Варіанти готелей / Фото: booking.com

Скільки коштуватиме житло після війни

Після війни попит на житло з боку українців значно зросте, натомість інтерес з боку іноземців, які купили житло у Києві, знизиться.

Як розповів раніше "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер, ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Він зауважив, що затяжна та агресивніша війна призведе до падіння цін на житло.

Після закінчення війни також варто очікувати на подорожчання будівельних матеріалів, яке сприятиме подорожчанню будівельних робіт і позначатиметься як на обсязі пропозиції нового житла, так і його вартості.

Раніше ми розповідали, за скільки можна купити квартиру в Польщі, а також писали, чи потрібно платити під час війни за прибудинкову територію.

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