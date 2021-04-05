Квартири в лізинг під 5% стали ближче: у Раді з'явився законопроєкт

В українців з'являться нові механізми для купівлі доступного житла, пообіцяли в парламенті

В Україні запропонували оновити програму доступної іпотеки під 7% і запустять фінансовий лізинг житла під 5% річних. Це передбачає законопроєкт № 5308, що вже зареєстрований у Верховній Раді.

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Згідно з документом, до компанії "Укрфінжитло", яка нині реалізує держпрограму, приєднається Державна іпотечна установа (ДІУ). Після цього з'являться нові фінансово-кредитні механізми, що і допоможе запустити фінансовий лізинг житла.

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У "Слузі народу" вже підрахували, що за оновленою програмою 7%-ної іпотеки в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. кредитів. А також буде придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.

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Нагадаємо, перші сім'ї вже отримали квартири в кредит під 7%. Нині в держпрограмі беруть участь сім банків, але цей список буде розширюватися.

Детальніше про чинні правила та вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

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