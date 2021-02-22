Квартири в лізинг під 5% зможуть отримати не всі: у Зеленського перерахували категорії

У 2021 році в Україні має запрацювати програма іпотечних кредитів під 7% і під 5%, але добитися цього було непросто. Також паралельно з дешевою іпотекою запустять фінансовий лізинг на житло під 5%. Однак він буде доступний тільки для певних категорій:

медиків;

військових;

поліцейських;

педагогів;

соціально незахищених верств;

внутрішньо переміщених осіб.

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Про це заявили президент України Володимир Зеленський і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ході форуму "Україна 30".

За їхніми даними, іпотека та лізинг будуть запущені вже в першому півріччі 2021 року. Спочатку буде іпотека під 7%, а потім ставка знизиться до 5%.

"Не все так просто з цією іпотекою [під 7%]. Будемо з кожним місяцем її спрощувати, щоб люди могли долучитися до неї", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що важливим для запуску цієї програми було зниження облікової ставки НБУ до рекордних 6%.

"В цілому ми розуміємо, що кредитний і іпотечний бум в Україні може бути, коли ставка по кредитах буде 5%", – вважає президент.

Нагадаємо, у 2020 році українці оформили іпотечні кредити на загальну суму 3,8 млрд гривень. Це на 36% більше, ніж роком раніше.

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А про підводні камені іпотечного кредитування під 7% дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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