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Квартири в лізинг під 5% зможуть отримати не всі: у Зеленського перерахували категорії

22 лютого, 12:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Програму оренди житла з правом викупу запустять паралельно з дешевою іпотекою

У 2021 році в Україні має запрацювати програма іпотечних кредитів під 7% і під 5%, але добитися цього було непросто. Також паралельно з дешевою іпотекою запустять фінансовий лізинг на житло під 5%. Однак він буде доступний тільки для певних категорій:

  • медиків;
  • військових;
  • поліцейських;
  • педагогів;
  • соціально незахищених верств;
  • внутрішньо переміщених осіб.
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Про це заявили президент України Володимир Зеленський і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ході форуму "Україна 30".

За їхніми даними, іпотека та лізинг будуть запущені вже в першому півріччі 2021 року. Спочатку буде іпотека під 7%, а потім ставка знизиться до 5%.

"Не все так просто з цією іпотекою [під 7%]. Будемо з кожним місяцем її спрощувати, щоб люди могли долучитися до неї", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що важливим для запуску цієї програми було зниження облікової ставки НБУ до рекордних 6%.

"В цілому ми розуміємо, що кредитний і іпотечний бум в Україні може бути, коли ставка по кредитах буде 5%", – вважає президент.

Нагадаємо, у 2020 році українці оформили іпотечні кредити на загальну суму 3,8 млрд гривень. Це на 36% більше, ніж роком раніше.

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А про підводні камені іпотечного кредитування під 7% дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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нерухомість житло іпотека кредити лізинг Володимир Зеленський Кирило Тимошенко

Джерело: Сьогодні

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