Квартири на вторинці дорожчають швидше за новобудови – тенденції карантинного ринку

Сьогодні однокімнатну квартиру у спальному районі дешевше 45 тисяч доларів складно купити, хоча півтора року тому була на третину дешевша

В Україні дорожчає житло. Упродовж року воно зросло у ціні більш ніж на 10 відсотків. Найдорожчі – оселі на вторинному ринку. Вони популярніші за ті, що у новобудовах, йдеться у сюжеті "Сьогодні".

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Починаючи з першого локдауну дуже сильно підросли ціни, про це свідчать дані Держстату за останній рік. Скільки коштує квартира у якому регіоні:

Найдорожчий Київ – $ 54 600 за однокімнатну квартиру.

У Львові – $ 38 700.

В Одесі – $ 32 700.

В Дніпрі – $ 26 600.

У Харкові – $ 25 400.

Найбільше зросли ціни на вторинному ринку нерухомості – майже на 12,5%. Однокімнатну у спальному районі Києва півтора року тому можна було придбати за 30 тисяч доларів, сьогодні – 45.

Через коронакризу люди почали частіше брати квартири у зведених будинках. Менше ризику і швидше.

"Тому що вторинний ринок він вже з документами, новобудови – треба очікувати. Були угоди, які відбувалися на початку пандемії і люди чекали документи по 3 місяці, по півроку, а деякі навіть понад рік. Тому що за карантинних обмежень не можна було провести весь процес отримання правоустановчого документу", – кажуть фахівці.

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Попит і підштовхнув ціни на "вторинці" угору. Але і новобудови додали у вартості майже 10 відсотків.

"Багато інвестують в будівництво, щоб потім заробити на зростанні ціни. Купують не одну квартиру для життя, а купують 5 квартир, 20 квартир. Для того, щоб перепродати, щоб відремонтувати-продати, для того, щоб здавати в оренду. Вони "накрутили" трошки ціни на первинну нерухомість", – зазначають спеціалісти.

А от розцінки на оренду житла майже не змінилися. Минулої весни "просіли" через коронавірус. Деякі власники навіть погоджувались на знижки для винаймачів на час локдауну. Та за рік вартість оренди повернулась на той самий рівень, як і було до пандемії.

Кореспондент "Сьогодні" Анна Безугла

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