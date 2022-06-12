Квартира на добу: де і для чого українці знімають житло на короткий термін

Розповідаємо, з якою метою найчастіше українці наймають житло подобово і скільки готові за це платити

Для чого українці винаймають житло на добу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У березні попит на подобову оренду житла в Україні став рекордним – у 15 разів більшим, ніж у 2021 році. Люди знімають квартири, будинки, місця у хостелах і готелях. Для яких потреб вони використовують це житло?

Про те, де і навіщо українці орендують житло подобово, "Сьогодні" розповіли в OLX Нерухомість.

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Що і де найбільше орендують

Згідно з даними опитування користувачів цієї платформи, найпопулярніший тип житла серед орендарів – це квартира. Понад 52% опитаних сказали, що хочуть винайняти на короткий термін саме цей тип. Ще майже чверть відповіли, що готові винайняти будинок.

Найпопулярніше місто для такого найму серед тих, хто брав участь в опитуванні, – Київ. Загалом п'ять найпопулярніших міст та областей для подобової оренди житла такі:

Київ (13%);

Львівська область (10%);

Закарпаття (9%);

Київська та Одеська області (по 8%);

Черкаська область (6,5%).

Для яких потреб наймають і скільки готові платити

Щодо того, з якою метою люди винаймають житло на добу, відповіді опитаних були такими:

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32% винаймають квартиру чи будинок на вихідні, щоб відволіктися , змінити звичні "декорації" чи відзначити особисте свято (день народження, весілля тощо);

винаймають квартиру чи будинок на вихідні, щоб , змінити звичні "декорації" чи відзначити особисте свято (день народження, весілля тощо); 25% респондентів орендують житло подобово, щоб вирішити справи в іншому місті;

респондентів орендують житло подобово, щоб в іншому місті; 23,5% – зустрітися з близькими та провести час разом;

та провести час разом; 15% респондентів використовують короткострокову оренду як тимчасовий прихисток (але не основний).

Водночас понад 61% кажуть, що прийнятна ціна за ніч не має перевищувати 500 грн. 29% стверджують, що готові заплатити до 1 000 грн за добу в квартирі чи будинку.

Серед опитаних 5% сказали, що прийнятна ціна для них 1 500 грн, а ще 5% – що вартість може перевищити і цю суму.

Для людей при виборі житла також важливі умови. Опитування показало, що 53% шукачів житла на добу звертають увагу на те, чи є в приміщенні власна кухня та необхідна побутова техніка. Ще 45% звертають увагу на інфраструктуру. Для 37% важливий свіжий ремонт, а 31% –кількість кімнат.

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На Україну чекає дефіцит житла

Раніше "Сьогодні" писали, що НБУ підвищив облікову ставку до 25%, і експерти ринку нерухомості тепер прогнозують зупинку розвитку програм кредитування як для забудовників, так і для покупців.

А це означає, що з часом забудовники не зможуть довести до кінця свої проєкти через брак грошей і займатимуться тими, які найлегше і найшвидше добудувати.

"Відсутність доступних цільових кредитів під мінімальні відсотки саме на будівництво може спричинити велику кризу недобудов, адже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі та середні компанії, що будували переважно за залучені з продажів кошти, а й великі забудовники, в яких на стадії зведення перебуває кілька великих проєктів", – пояснив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Він додав, що у 2023 році Україна матиме значний дефіцит готового житла, крім того, від здорожчання будматеріалів зростуть і ціни на квадратні метри.

Ми також пояснювали, чому ціни на новобудови різко зросли, яка собівартість нового житла та в яких умовах житимуть люди, чиї будинки зруйнували окупанти.