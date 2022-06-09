Купити квартиру за кордоном: де українці найчастіше купують житло

Розповідаємо, скільки квартир купили українці у Польщі

Українці активно купують квартири у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців хочуть купити житло за кордоном, якщо видається така можливість. Схоже, що Польща — найзручніший для цього варіант, адже з року в рік кількість наших громадян, які інвестують у польський ринок житла, зростає.

Про це свідчать дані сайту gethome.pl.

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Скільки квартир купили українці у Польщі

Так, у 2021 році українці у Польщі стали власниками 4,4 квартир – на 52% більше, ніж у 2020 році. Громадяни України придбали квартири загальною площею 244,9 тис. кв. м. Тобто, в середньому в одного українця в Польщі є 55,4 кв. м. житла.

Квартири, власниками яких є українці, становили близько 42% від усіх іноземців, які купують житло у Польщі.

Цікаво, що у 2020 році частка громадян України в операціях, здійснених іноземцями, становила 39%, а у 2019 – менше 37%.

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Найкраще місто

Варшава досі залишається найпопулярнішим містом, де іноземці найчастіше купують квартири. Наприклад, у 2021 році вони у столиці Польщі купили 2,5 тис квартир – на 49% більше, ніж у 2020 році.

Межа в 1 тис. квартир, куплених громадянами інших країн, також була перевищена у Кракові (1,1 тис. квартир) та Вроцлаві (1054 квартири).

Навіщо українцям своє житло у Польщі?

Власне житло у Польщі, дає людині одразу кілька переваг:

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це допомагає в отриманні мультивізи;

це дає право не підтверджувати бронювання готелю під час оформлення польської візи, а просто прописатися у своїй квартирі (що стане плюсом і при оформленні ПНП);

це дозволяє купити автомобіль у Польщі та зареєструвати його за місцем прописки.

"Сьогодні" вже розповідали всю правду про життя українців у Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо.

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