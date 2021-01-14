Карта. В Україні подорожчала оренда квартир – де найдешевше і найдорожче

У 2020 році в Україні середня плата за оренду однокімнатної квартири зросла на 5,5%, до 3903 гривень. При цьому в різних регіонах вартість оренди житла помітно відрізняється – від 2423 гривень на місяць в Івано-Франківській області до 7624 гривень у Києві.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
ТОП-3 регіонів з найдорожчою орендою 1-кімнатних квартир:
- Київ – 7624 гривні.
- Одеська область – 5029 гривень.
- Харківська область – 4862 гривні.
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ТОП-3 областей з найдешевшими "однушками":
- Івано-Франківська область – 2423 гривні.
- Сумська область – 2215 гривень.
- Луганська область – 2173 гривні.
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