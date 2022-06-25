Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Як заощадити на оренді квартири в Україні — 4 поради

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 11:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як можна заощадити, якщо ви плануєте орендувати собі житло
Як заощадити на оренді квартири
Як заощадити на оренді квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну та вимушений переїзд українці набагато частіше шукають житло для оренди і ціна, найчастіше, грає вирішальну роль. Але жертвувати власним комфортом при виборі квартири, а от заощадити – цілком можливо.

У редакції "Сегодня" розбиралися, як заощадити на оренді житла.

Реклама

Шукайте квартиру в спальному районі або на околиці

Оренда нерухомості у віддалених від центру районах, як правило, у 2-3 рази дешевша. Часто сама місцевість є з досить розвиненою інфраструктурою, транспортним сполученням.

Тому, якщо хочете заощадити, зовсім не обов'язково розглядати житло для оренди лише у центральній частині будь-якого міста.

Знайдіть співмешканця

Оді з найпростіших способів заощадити на оренді житла. Так ви зможете не тільки заощаджувати половину суми щомісячної оплати за оренду, але й розділите витрати на комунальні послуги, інтернет та інші платежі навпіл.

Реклама

Шукайте квартиру в житлових будинках, збудованих до 2000-х років

Новобудови та житловий фонд після 2000-х найбільш затребуване житло. Якщо у вас фінанси обмежені і потрібно заощадити – шукайте житло у будинках радянського чи пострадянського періоду.

Серед них точно є квартири з якісними ремонтами та сучасним інтер'єром. Але через не найкращий стан будинку, комунікацій, внутрішньої інфраструктури та інших факторів орендувати житло тут набагато вигідніше.

При цьому не варто забувати, що старіші, ще радянські будинки: хрущовки, чешки, будувалися в розрахунку на постійний доступ до дешевих енергоресурсів. Тож під будівництва енергозбереження приносили в жертву заради низької собівартість і простоти. Тому якщо орендуєте квартиру в таких будинках — будьте готові до досить дорогої комуналки.

Реклама

Підпишіть договір про оренду

Це ваша безпека, адже у такому документі можна прописати всі нюанси щодо стану квартири, сантехніки, меблів тощо. У майбутньому це допоможе уникнути зайвих можливих конфліктів між вами та власником квартири.

Крім того, у договорі про оренду можна зафіксувати постійну плату за орендоване житло. Саме тому найвигідніше шукати квартиру на довгий термін, тому що нерухомість може подорожчати, і оренда квартири, наприклад, через якихось півроку коштуватиме вже в рази більше.

Купівля-породажу житла: що потрібно знати

Ми вже розповідали, що тепер українці, які бажають купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до певних нотаріусів. перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції.

Громадяни мають з реєстрацією на території України та без недобросовісних дій.

Список нотаріусів постійно доповнюється. До того ж є інші обмеження на купівлю-продаж житла.

Читайте у нашому матеріал про те, скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Ірпені. Також ми писали, як зміняться ціни на оренду житла через війну в Києві та інших регіонах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,73 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більшіі суми.
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21141.59

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1196.41

Litecoin (LTC)

55.13

Ripple (XRP)

0.36

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти