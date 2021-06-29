Українці набрали доступної іпотеки на 421,3 млн грн. Скільки кредитів видав Ощадбанк та інші

За держпрограмою "Доступна іпотека 7%" вже видали 421,3 млн грн, підписані 495 кредитних договорів

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У рамках державної програми "Доступна іпотека 7%" Ощадбанк та інші уповноважені банки вже підписали 495 кредитних договорів на загальну суму 421,3 млн грн. 22,13% припадає на первинний ринок, 77,87% – на вторинний.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Уповноваженими банками розглядаються 819 заявок на участь у програмі на загальну суму 705,5 млн грн, з яких 19,38% становить первинний ринок і 80,62% – вторинний.

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У Програмі задіяно 23 регіону, в тому числі Київ. Згідно з поданими заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами в минулому тижні були:

Київ (35,2%); Київська область (29,1%); Харківська область (6,5%); Львівська область (5,7%); Рівненська область (4,2%).

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Раніше повідомлялося, що іпотеку під 7% зробили доступнішими .

А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся з сюжету "Сегодня":