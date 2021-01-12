Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного року

Український ринок нерухомості демонструє чудеса стабільності і тенденції до розвитку. Дивлячись на певні статистичні показники цього ринку, так відразу й не скажеш, що весь минулий рік країна сиділа на карантині, а економіку підточувала криза, яку називають найсильнішою за останні 80 років. Ціни на житло повільно, але стабільно зростають, будівельна продукція дорожчає. Кількість угод не тільки не зменшилася, але навіть навпаки. Незважаючи на зростання безробіття і падіння доходів українців.

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Сайт "Сьогодні" розбирався, як пережив ринок житла 2020 рік і що буде з цінами на нерухомість в 2021 році.

Житло купують активніше, але менше метрів

У "Звіті про фінансову стабільність" за грудень 2020 року Нацбанк констатує: попит на нерухомість в II кварталі 2020 року впав на третину, проте в другому півріччі відновився і навіть перевищив минулорічні показники. Зокрема, в III кварталі 2020-го – а це літні місяці, коли ринок нерухомості традиційно "спить", – було укладено на 2,8% більше договорів купівлі-продажу житла, ніж рік тому.

Ціни на нерухомість також потроху ростуть, незважаючи на пандемію й уповільнення економічної активності. Так, за інформацією НБУ, на початок IV кварталу ціни на первинному ринку, який рахується в гривнях, виявилися на 5-10% вищими, ніж рік тому (у доларах зростання трохи менше, враховуючи курсові коливання). На вторинному ринку, де ціни рахуються в доларах, зростання склало близько 5%.

За даними Укрстату, загалом за три квартали 2020 року подорожчання житлової нерухомості склало 8,9% (індекс цін). Це означає, що, наприклад, квартира, яка восени 2019-го коштувала 50 тисяч доларів, через рік, у 2020-му, продавалася вже за 54-55 тис. дол.

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Втім, в різних сегментах зміна цін була однаковою. Так, на вторинному ринку зростання цін було більшим, ніж на первинному, – 9,9 і 7,1% відповідно. Сильніше за інших дорожчали однокімнатні квартири. Наприклад, "одинички" на первинному ринку піднялися в ціні загалом на 8,1%, на вторинному – на 12,6%.

Для порівняння: в докарантинному 2019-му підвищення цін на нерухомість за весь рік на первинному ринку склало лише 6,6%, а ось на вторинному – аж 11,1%.

Фото з сайту НБУ

Цікавий і той факт, що в 2019 році більше за інші на первинному ринку дорожчали трикімнатні квартири (на 10,8%), а на вторинному – двокімнатні (12,2%). Це може пояснюватися зокрема підвищеним попитом саме на такі об'єкти. У 2020-му, згідно зі статистикою, найбільше зростання цін відзначалося на однокімнатні квартири. Тож можна констатувати, що в "карантинний рік" українці переключилися на більш скромні квартири – за метражем і, відповідно, за ціною.

Люди почали більше роз'їжджатися

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Президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта пояснює, що карантин навіть сприяв пожвавленню ринку нерухомості.

"Ситуація з коронавірусом позначилася на ринку нерухомості ще й у тому плані, що людям стало складніше жити в тісноті. Навесні, коли на два місяці людей закрили в квартирах, це було морально важко, і люди почали шукати можливості придбати власне житло. Почали більше роз'їжджатися, розмінювати квартири, шукати гроші, щоб купити власне житло", – говорить він.

Загалом, за спостереженнями експерта, ціни в 2020 році змінилися незначно, просідання в одному сегменті компенсувалося зростанням в іншому.

"Насправді ціни не сильно росли. Я думаю, статистика Держстату дещо надумана, щоб показати якусь стабільність. Але я не можу сказати й про те, що ціни сильно падали. У другому кварталі, звичайно, було деяке просідання, але за третій квартал ми нагнали за кількістю торішні показники і навіть перевищили їх", – констатує Юрій Піта.

Загалом, за його словами, на ринку нерухомості взагалі кризи не спостерігалося. Весь минулий рік і попит, і пропозиція були стабільними.

"Звичайно, постраждала офісна нерухомість, тому що більшість почала працювати дистанційно. А житлова нерухомість почувалася нормально. Кількість пропозицій і попиту стабільно росли. Тому 2020 рік не можна порівнювати з 2008-м чи 2014-м. Заміська нерухомість навіть виграла від карантину. Більшість почала перемикати свою увагу на заміську нерухомість, на будинки, тому цей сегмент показав навіть більше зростання, ніж міська нерухомість. Навіть не стільки за ціною, як за кількістю угод. За підсумками трьох кварталів кількість угод зросла відсотків на 20. Якщо говорити про подорожчання, то на 5-10% зросли ціни на земельні ділянки під будівництво", – говорить Юрій Піта.

За його спостереженнями, в Києві в ціновій категорії квартир по 50-70 тис. доларів особливих змін не відбулося. А нерухомість в ціновій категорії понад 90 тис. доларів навіть подешевшала на 5-10%.

В 2021-му зростання цін продовжиться

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У Нацбанку прогнозують, що зростання цін на житлову нерухомість продовжиться і в цьому році. Такої ж думки дотримуються також експерти, опитані сайтом "Сьогодні". Питання тільки в тому, наскільки активним буде це зростання цін.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко вважає, що ціни на нерухомість в гривні виростуть на 15-20%.

"Нерухомість буде рости в ціні, тому що сьогодні відсотки за валютними депозитами дуже низькі, і люди намагаються шукати інструменти більш дохідні. Щодо цін у гривні, то вони можуть вирости загалом на 15-20%. Але якщо рахувати в доларах, картина може бути інша. Якщо долар буде по 30, то доларові ціни зростуть не так значно. При цьому підкреслю: йдеться про Київ та інші великі міста. А в невеликих населених пунктах часто взагалі складно щось продати", – говорить Олександр Охрименко.

Юрій Піта, водночас, не бачить передумов для такого великого зростання цін. Хоча й визнає: багато залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом та з економікою загалом.

"Якщо не відбудеться серйозних потрясінь, таких як дефолт, тривалий локдаун тощо, ціни, звичайно, не будуть падати. Але наскільки вони будуть рости, сказати складно. Серйозне зростання я не прогнозую. Деякі експерти говорять про подорожчання нерухомості на 15 -20%, але я вважаю, що для такого активного зростання немає передумов, принаймні, зараз. Думаю, ціни можуть вирости на 5-10%, не більше. Якщо коронавірус переможуть й економіка піде в зростання, можливо, ціни в деяких сегментах ростимуть швидше. Зокрема, в середньому ціновому сегменті", – вважає Юрій Піта.

Тоді як одні шукають будь-які можливості, щоб купити житло в Києві, інші зупиняють свій вибір на віддалених хуторах. Історію однієї такої сім'ї дивіться в сюжеті:

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