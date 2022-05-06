Де вигідно купити квартиру під Києвом: ціни в Ірпені, Борисполі, Вишневому

Розповідаємо, де і за скільки зараз продають нерухомість неподалік столиці України

Де під Києвом найвигідніші ціни на квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно українцям дозволили продавати та купувати нерухомість. Тепер у тих містах, де дозволяє безпекова ситуація, люди почали виставляти оголошення про продаж квартир.

"Сьогодні" переглянули оголошення на одному зі спеціалізованих сайтів та порівняли ціни у Бучі, Ірпені, Борисполі та Вишневому.

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Які ціни на житло у Бучі та Ірпені

Переважно ціни в Ірпені не перевищують 60 000 доларів (приблизно 1 764 312 грн). Проте варіанти є і дорожчі.

Однокімнатну квартиру на 42 м кв. можна купити за 57 000 дол. (1 676 096 грн), а менше житло на 25 м кв. продають за за 30 900 дол. (908 620 грн).

На двокімнатні квартири з різними площами ціни є як 70 000 дол. (2 058 364 грн), так і 43 000 дол. (1 264 423 грн).

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У Бучі ціни на квартири значно менші. Серед оголошень на початку травня найдорожча коштувала 88 500 дол. (2 602 360 грн). Це двокімнатна квартира на 60 м кв.

Однокімнатну квартиру на 31 м кв. можна купити за 44 500 дол. (1 308 531 грн), трикімнатну на 78 м кв. – за 45 990 дол. (1 352 345 грн).

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Ціни на квартири в Борисполі та Вишневому

У Борисполі ціни стартуютьвід 20 000 дол. (586 796 грн) і доходять до 110 000 дол. (3 227 378 грн).

Ми знайшли такі варіанти:

однокімнатна квартира на 39 м кв. у центрі міста – 41 000 дол. (1 202 931 грн);

трикімнатна на 94 м кв. без ремонту – 2 260 000 грн;

чотирикімнатна з ремонтом далі від центру – 59 000 дол. (1 731 048 грн).

А от у Вишневому ціни коливаються від 20 000 дол. (586 796 грн) до 120 000 дол. (3 520 776 грн). Тут варіанти на купівлю житла такі:

однокімнатна квартира на 43 м кв. – 54 800 дол. (1 607 821 грн);

двокімнатна на 40 м кв. – 57 000 дол. (1 672 368 грн);

трикімнатна на 67 м кв. – 62 000 дол. (1 819 067 грн).

Що буде з цінами на житло тепер

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в перші тижні, після того як запрацює ринок нерухомості, тенденції повторюватимуть ситуацію на ринку оренди. Найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – розповів нам Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 000 доларів можуть подешевшати більше.

Що треба знати про купівлю-продаж житла під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список сформували на основі заяв нотаріусів, однак він ще не остаточний і буде доповнюватись.

Які іще обмеження були введені на час воєнного стану, читайте у нашому матеріалі.

Ми також писали, що ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли. Де тепер вигідно орендувати комерційну нерухомість, читайте тут.