Ціни на оренду житла в Україні підскочили на 10-15%, і це ще не кінець

Попит на знімні квартири продовжує зростати, але поки що не досяг докризового рівня, зазначають аналітики

Оренда житла подорожчала / Фото: Сьогодні

Вартість оренди житла в Україні зросла на 10-15% з початку 2021 року. При цьому найсильніше дорожчали малогабаритні квартири в будинках старої забудови, розташованих неподалік метро або інших транспортних розв'язок. До кінця року ціни можуть підскочити ще на 10-15%.

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Максимальне підвищення цін (на 15%) зафіксовано в найбільших містах – Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Києві. В інших обласних центрах зросли на 5-10%. Такі дані сайту "Сьогодні" надали в Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ).

Чому житло подорожчало

Передусім ціни зросли через збільшення попиту на 20-25%. Попит (як і самі ціни) ще не досяг пікових значень докризового 2019 року, але поступово прагне до цього.

"На ринку оренди житла ціни формуються через наявний попит громадян. Протягом 2021 року відбувається повільне підтягування вартості найму до показників кінця 2019 року. Але це відбувається без будь-яких відчутних цінових стрибків", – пояснив президент АСНУ Юрій Піта.

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Прогнози до кінця року

Якщо соціально-економічна ситуація залишиться незмінною, вартість оренди до кінця 2021 року підвищиться в середньому ще на 10-15%. Після цього ціни повернуться до показників 2019 року, вважають фахівці.

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Отже, за підсумками року ціни на оренду житла зростуть загалом на 25-30%.

А ось якщо в Україні введуть новий локдаун через коронавірус, ринок оренди знову обвалиться, впевнений Піта.

"Сегмент оренди житла – найчутливіший до швидких суспільних та економічних змін... Вплив можливого локдауну відразу позначиться саме на оренді житла: зі зниженням попиту вартість найму також знизиться. Однак після скасування обмежень ринкова кон'юнктура здатна відновитися протягом 2-3 місяців", – вважає експерт.

Як відомо, багато українців купують житло, щоб зберегти накопичені гроші і заробляти на його оренді. Щоправда, експерти вважають, що перепродаж квартир може принести більше доходу, адже ціни на нерухомість постійно зростають. Тільки за даними офіційної статистики, за рік житло подорожчало в середньому на 11,6%.

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