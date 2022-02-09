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Цінова бульбашка на межі! За скільки будемо купувати квартири у 2022 році

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 16:16
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У 2022 році за житло платитемо ще більше
Прогноз цін на нерухомість
Прогноз цін на нерухомість / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Темпи зростання економіки, вартості енергоносіїв, інфляції та геополітична ситуація, — чинники, від яких залежить подальше ціноутворення на ринку нерухомості. Тож саме від цього варто відштовхуватися, прогнозуючи вартість житла у 2022 році.

Про це повідомила в коментарі "Сьогодні" Юлія Ступіна, експерт з фінансування в галузях нерухомості та девелопменту.

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За її словами, учасники ринку зійшлися на одній думці: у 2022 році різкого зростання вартості житла на первинному ринку вже не повинно бути, бо вартість енергоносіїв стабілізувалася. Загальне збільшення навряд чи перевищать 15 — 20%.

Причини можливого підвищення цін

Минулого року суттєво зросла собівартість будівельних матеріалів через подорожчання енергоносіїв.

"Зокрема, вартість цегли та блоків в Україні підвищилася на 30%, металу – на 43%. Цього року такого стрибка вже не повинно бути", — говорить Юлія Ступіна.

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Курс долара теж впливає на вартість житла. За словами експерта, сьогодні, з урахуванням валютних коливань та ставок з депозитами, українці менше вкладатимуть кошти в банки під 1 — 3 % у валюті та до 7% в національній гривні, а інвестуватимуть у придбання житла.

"Роблять це не тільки з метою перепродати, а й з метою здавати згодом це житло в оренду. Доходна орендна ставка становить 12-15% на рік, а строк збільшення інвестицій у 2 рази — до 7 років", — розповіла Юлія Ступіна.

Зменшення попиту на житло

Попит на житло, порівняно з груднем 2021 року, у січні 2022 року скоротився на 20%.

Головними причинами зниження активності потенційних інвесторів у минулому місяці були:

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  • тривалий період свят та пов’язані з ним відпустки;
  • висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України;
  • економічні наслідки від зовнішньої напруги;
  • нова хвиля пандемії;
  • скорочення платоспроможного попиту;
  • тимчасовий відтік іноземних капіталів та ослаблення гривні.

Нагадаємо, у 2021 році уряд забезпечив довгостроковими пільговими позиками 1126 українських сімей у рамках державної програми "Власний дім", яка фінансує індивідуальне житлове будівництва на селі.

Раніше ми писали, що недобросовісні забудовники часто "кидають" українців на гроші, що ті вклали в недобудоване житло. Ми зібрали для вас різноманітні державні сервіси, за допомогою яких і можна перевірити того чи іншого забудовника.

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