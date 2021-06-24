Ціна гектара землі в Україні досягла 28 тис. гривень і буде зростати – Лещенко

Напередодні запланованого на 1 липня запуску ринку землі в Україні вартість одного гектара становить не менше 28 тисяч гривень. Після того, як відчуження сільськогосподарські ділянки буде дозволено, ціна на землю піде вгору. Але українцям не слід поспішати з продажем землі, адже буде дорожчати і її оренда.

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Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Будь-яке відчуження землі буде проводитися за ціною не менше нормативно-грошової оцінки. Сьогодні вона становить не менше 28 тис. гривень [за гектар]. Я не знаю, хто і за якою ціною буде відчужувати землю. Ми можемо говорити про якісь прогнозованих явищах, але я навіть не хочу піднімати це питання. тому що не зацікавлений в тому, щоб люди продавали землю... Я прошу українців зрозуміти одну річ: Польща 15 років тому проводила земельну реформу. За 10 років капіталізація землі виросла більш ніж в 10 разів. Українці, які будуть берегти свою землю, здавати її в оренду (а вона буде постійно дорожчати), просто користуватися нею, отримають безцінний актив", – сказав Лещенко.

До речі, за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня. З цього дня в країні перестане діяти багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення. За розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020 го.

Нагадаємо, фахівці також радять українцям не поспішати з продажем після відкриття ринку землі – гектари будуть дорожчати поступово, а не відразу після запуску ринку.

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