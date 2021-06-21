Бізнесмен викупив землю разом із житловим будинком. Від такого в Україні не застрахований ніхто

"Сьогодні" розібралися в заплутаній земельній історії в Київській області та виявили величезні прогалини в українському законодавстві

Землю під новобудовою продали разом із багатоповерхівкою і людьми, які в ній живуть. Новий власник землі вимагає від мешканців компенсацій – або грошима, або їхніми квартирами. Найстрашніше, що від такої ситуації не застраховані покупці квартир по всій країні. Всьому виною – недосконалість законодавства, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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У Борисполі, де сталася одна з таких історій, покупець землі зажадав 15% площі будинку. В обмін він був згоден прибрати паркан навколо новобудови і дозволити жителям нормально користуватися землею на власному подвір'ї.

Сюжет Алли Чиж

Згідно із законом, кожен житель висотки – співвласник будинку. В тому числі, і місць загального користування: сходів, несучих конструкцій та іншого майна. А як бути з землею, на якій стоїть будинок? Адже за її утримання ми теж платимо комуналку.

Але, виявляється, земля жителям будинку не належить. А тому в один прекрасний день у ділянки може з'явитися власник, який заборонить вам заходити до будинку або сидіти на лавці біля під'їзду.

Вхід додому – за перепустками

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У нещасливому будинку в Борисполі так і сталося. На початку зведення житлового комплексу земля належала замовнику будівництва. А от підрядники – будівельні компанії – змінювалися. Згодом замовник продав свою частку, і після здачі будинку в експлуатацію 15 соток мали перейти жителям. Натомість ділянка пішла по руках. В результаті територію продали як вільну від забудови вже тоді, коли на ній стояла дев'ятиповерхівка.

Власник землі надіслав молодих людей спортивного вигляду. Вони встановили паркан і пообіцяли ввести охорону – щоб пускати в будинок тільки з паспортом і правом власності на квартиру. Тобто запросити дітей або онуків пограти на дитячому майданчику не можна.

Скасувати такі "правила" бізнесмен, який назвався господарем землі, погодився в обмін на нерухомість – або в квадратних місцях, або в грошовому еквіваленті. А якщо мешканці не виконають цю умову, погрожував і зовсім знести будинок. Жителів такі претензії спантеличили і обурили.

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Вільних квартир у будинку немає, всі розкупили. З документами все в порядку. Люди вже заплатили за житло, і віддавати гроші вдруге ніхто не захотів. Жителі викликали поліцію і залучили юристів. Паркан і блокпост новий власник землі поки що прибрав.

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Власник ділянки, до речі, запевняє, що купував порожню землю і навіть не знав, що там стоїть будинок. Але тут щось не сходиться. Навіть якщо продавець соток приховав справжню картину, покупець явно був проінформований про стан речей, кажуть експерти.

"Якщо покупець приїхав на земельну ділянку вперше і тільки-но побачив будинок, він мав бути здивований, а не привозити з собою паркан і 10 чоловіків спортивної зовнішності", – дивується експертка з питань ЖКГ Христина Ненно.

"Сьогодні" спробували особисто поспілкуватися з бізнесменом. Але той сказав, що буде відповідати на питання тільки в судовому порядку.

Дірки в законах

Найстрашніше, що така історія може трапитися практично з будь-яким із нас, попереджає юрист із питань житлово-комунального господарства Андрій Никончук.

"Відсутній належний причинно-наслідковий зв'язок між етапами проєктування, будівництва, продажу квартири і етапом експлуатації. Співвласники можуть стати заручниками конфлікту між суб'єктами господарювання", – пояснив юрист.

Втім, у власному дворі можна впертися в чужій паркан або паркінг, навіть якщо ніяких конфліктів немає. Тому що немає і ніякого контролю за дотриманням існуючих норм закону.

"Контрольна функція в ЖКГ – це біла пляма. Люди куди біжать? У міськадміністрацію, в міністерства... А там навіть повноважень таких немає", – нарікає президентка експертної асоціації Ольга Максименко.

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Новобудови часто будують на орендованій землі. Коли все готово і квартири продані, забудовник повинен повернути її до місцевої ради. А там її просто не можуть не взяти назад.

Зі старою забудовою ще гірше – під нею земля взагалі не оформлена.

"Житлові будинки, які вводилися в експлуатацію в 80-ті, 90-ті роки... У них не існує земельних ділянок як об'єктів. На папері це просто комунальна власність, а на практиці можуть бути випадки, коли інші забудовники отримують її і кажуть, що можуть будувати паркінги, торгові центри, магазини", – розповів юрист Андрій Гевко.

Що можна зробити

Варіант тільки один – забрати земельну ділянку в постійне користування. Просити про це можна у місцевої ради.

Але є нюанс: звернутися з таким клопотанням може тільки юридична особа. А це – або ОСББ, або управитель, який обслуговує будинок.

Сама процедура досить складна. Але якщо вийде її пройти, жителі зможуть вільно розпоряджатися прибудинковою територією: наприклад, побудувати дитячий майданчик, облаштувати парковку, встановити шлагбаум. І головне – не боятися, що прийде рейдер і забере землю.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада спробувала вирішити цю проблему і зобов'язати забудовників оформляти право користування землею. Закон прийняли в першому читанні. Але Головне юридичне управління Верховної Ради висловило багато претензій до документа.