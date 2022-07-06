Оренда житла в Польщі: що треба знати, щоб не влетіти в копійку

Розповідаємо, коли орендодавець у Польщі може підняти суму плати за оренду житла, і чи можна від цього відмовитись та залишити стару ціну

На яких умовах у Польщі можуть підняти вартість оренди житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі підвищилася вартість нерухомості, що вплинуло на бажання орендодавців підвищити і орендну плату. Але в законі є певні особливості, які дозволяють орендаторам не прийняти такі зміни і залишити ціну.

Про деталі щодо цього питання та загалом оренду житла в Польщі ресурсу inPoland розповіла адвокатка Марта Розвадовська-Куцка.

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Питання щодо орендної плати регулює закон

В польському законодавстві є спеціальне положення, яке захищає людей від надмірно високої орендної плати. Власне, є кілька випадків, коли орендодавець може збільшити суму.

1. Орендну плату можуть підвищити, коли термін договору між власником квартири і жильцем завершується. Тобто, договір укладається на певних умовах, а після завершення строку його дії орендодавець може запропонувати його продовжити, але вже з більшою ціною. Цей спосіб законний, і люди мають повне право відмовитись від такої пропозиції й шукати інші варіанти.

2. Плату можуть підвищити і під час дії договору, але за певних обставин. Якщо в документі передбачено, що умови можуть змінюватись, то орендну плату можуть підвищити. Але не на будь-яку суму, а визначену законом. Якщо ж власник житла порушить ліміт, то орендатор має право оскаржити це.

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Якщо умовами договору не передбачено жодних змін і можливості його розірвання, то всі сторони зобов'язані виконувати всі свої обов'язки до кінця дії документа.

Якщо ж договору взагалі не укладали, то довести щось практично неможливо. Ні у орендодавця, ні в орендатора немає письмових підтверджень і фактів, і на таких умовах домовлятися про ціни дуже складно.

Попередити про зміну ціни на оренду власник житла повинен завчасно: зазвичай, за 3 місяці. Підвищення вартості має бути обґрунтованим, наприклад, у зв'язку з подорожчанням товарів і послуг.

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Якщо ж орендатора не влаштує нова ціна, то він може відмовитись, або ж оскаржити рішення в суді, якщо ціну підняли без причини.

Однак ці всі умови не поширюються на короткострокову оренду. Загалом, при укладанні договору треба детально читати його умови. У майбутньому це дасть змогу не потрапити в халепу та захистити за потреби свої права.

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