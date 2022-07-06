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Оренда житла в Польщі: що треба знати, щоб не влетіти в копійку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 16:08
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Розповідаємо, коли орендодавець у Польщі може підняти суму плати за оренду житла, і чи можна від цього відмовитись та залишити стару ціну
На яких умовах у Польщі можуть підняти вартість оренди житла
На яких умовах у Польщі можуть підняти вартість оренди житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі підвищилася вартість нерухомості, що вплинуло на бажання орендодавців підвищити і орендну плату. Але в законі є певні особливості, які дозволяють орендаторам не прийняти такі зміни і залишити ціну.

Про деталі щодо цього питання та загалом оренду житла в Польщі ресурсу inPoland розповіла адвокатка Марта Розвадовська-Куцка.

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Питання щодо орендної плати регулює закон

В польському законодавстві є спеціальне положення, яке захищає людей від надмірно високої орендної плати. Власне, є кілька випадків, коли орендодавець може збільшити суму.

1. Орендну плату можуть підвищити, коли термін договору між власником квартири і жильцем завершується. Тобто, договір укладається на певних умовах, а після завершення строку його дії орендодавець може запропонувати його продовжити, але вже з більшою ціною. Цей спосіб законний, і люди мають повне право відмовитись від такої пропозиції й шукати інші варіанти.

2. Плату можуть підвищити і під час дії договору, але за певних обставин. Якщо в документі передбачено, що умови можуть змінюватись, то орендну плату можуть підвищити. Але не на будь-яку суму, а визначену законом. Якщо ж власник житла порушить ліміт, то орендатор має право оскаржити це.

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Якщо умовами договору не передбачено жодних змін і можливості його розірвання, то всі сторони зобов'язані виконувати всі свої обов'язки до кінця дії документа.

Якщо ж договору взагалі не укладали, то довести щось практично неможливо. Ні у орендодавця, ні в орендатора немає письмових підтверджень і фактів, і на таких умовах домовлятися про ціни дуже складно.

Попередити про зміну ціни на оренду власник житла повинен завчасно: зазвичай, за 3 місяці. Підвищення вартості має бути обґрунтованим, наприклад, у зв'язку з подорожчанням товарів і послуг.

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Якщо ж орендатора не влаштує нова ціна, то він може відмовитись, або ж оскаржити рішення в суді, якщо ціну підняли без причини.

Однак ці всі умови не поширюються на короткострокову оренду. Загалом, при укладанні договору треба детально читати його умови. У майбутньому це дасть змогу не потрапити в халепу та захистити за потреби свої права.

Скільки коштує однокімнатна квартира у Варшаві

Раніше "Сьогодні" писали, що у Варшаві можна купити однокімнатну квартиру в новобудові щонайменше за 265 205 злотих (1 771 182 грн).

Найдорожча така квартира коштує 732 000 злотих (4 888 691 грн). Її площа становить 31,64 кв. м. Читайте детально, які середні ціни на однокімнатні квартири в новобудовах Варшави, та як вони виглядають.

Ми також розповідали про те, у скільки обійдеться купівля молочних продуктів у Польщі, і скільки там коштують стоматологічні послуги.

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