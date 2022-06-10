Оренда квартири в Іспанії: скільки коштує життя біля моря

Розповідаємо, які варіанти оренди квартир пропонують в Іспанії та скільки вони коштують

Квартиру в Іспанії можна орендувати до 400 євро в місяць / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Популярним напрямок серед українців завжди була не лише Польща чи Німеччина, а й Іспанія. Відносно недорога вартість життя, теплий клімат приваблювали туристів з усієї країни. Наразі ситуація склалася так, що чимало українців виїхало туди вимушено і зараз, висловивши бажання облаштувати життя там, перебувають в пошуках квартири в оренду.

"Сьогодні" розповість вам, в яку ціну обійдеться довготривала оренда квартири в Іспанії.

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Ми підібрали кілька варіантів, орієнтуючись саме на однокімнатні квартири. Розглянемо ті, що пропонуються в одному з найпопулярніших напрямків Costa del Sol — регіону Південної Іспанії.

Найдешевший варіант що нам вдалося знайти, за даними idealista, вартує 400 євро (12,8 тис. грн орієнтовно). Квартира має 41 м. кв. і розташована на 9 поверсі. Депозит власник вимагає за 2 місяці. Має житло такий вигляд:

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Найдорожчий варіант, що пропонують на просторах інтернету, обійдеться в 3,7 тис. євро (орієнтовно 119,5 тис. грн). Житло доступне для оренди до 2 років, розташоване воно в 3 хвилинах від пляжу, має площу в 60 кв. м. та розташоване на 3 поверсі. Поряд — ресторани, кафе, різноманітні тераси. Має квартира такий вигляд:

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Інші популярні варіанти можна знайти за цінами в середньому 600-700 євро (19,2-22,4 тис. грн).

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Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

Як зняти готівку в Іспанії без комісії

Перевести в готівку гроші без комісії в іспанському банкоматі з чужої, та ще й української картки – навряд чи вийде, оскільки комісію за зняття за кордоном візьме навіть ваш банк.

Але на період війни для українських біженців вигадали вигідне рішення.

Іспанська міжнародна група BBVA пропонує українським біженцям без посвідки на проживання відкрити основний платіжний рахунок абсолютно безкоштовно і за цим рахунком передбачені такі послуги:

внесення коштів готівкою в євро;

зняття готівки в євро в офісах BBVA або банкоматах, розташованих в Іспанії або інших державах-членах Євросоюзу;

платіжні операції з використанням дебетової або картки для виплат, включаючи онлайн-платежі у Євросоюзі;

Зазвичай за обслуговування такого рахунку з клієнта стягується щомісячна комісія, але для українців, які потрапили у скрутне становище, комісія скасовується.

Раніше ми розповідали все про життя в Іспанії: вартість проживання, харчування, транспорту.

Також ми писали про те, скільки коштує купівля квартири в новобудові Іспанії.