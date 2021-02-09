"Ефект Ілона": біткоїн встановив історичний максимум в 48 тисяч доларів

Біткоїн, який вчора встановив рекорд й вперше подорожчав до 43 тисяч доларів, на цьому не зупинився і продовжив своє зростання. Зараз основна криптовалюта коштує вже понад 48 тисяч доларів.
Про це повідомляє онлайн-сервіс CoinDesk.
За ніч біткоїн продовжив своє зростання й узяв одразу кілька "тисячних" рубежів. На своєму піку вартість одного коїну оцінювалася у понад 48,2 тисячі доларів (понад 1,32 млн гривень) – це на 23% більше, аніж добу тому.
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Наразі ціна криптовалюти трохи знизилася.
Основна причина для подорожчання біткоїну – рішення американської компанії Tesla, що належить мільярдерові Ілону Маску, інвестувати в цю криптовалюту 1,5 млрд доларів. У найближчому майбутньому планується почати приймати їх для оплати.
Нагадаємо, що наприкінці січня Маск теж спровокував подорожчання біткоїну. Після того, як він розмістив у шапці свого профілю в Twitter хештег #bitcoin, ця криптовалюта подорожчала на 19%.
Новий ривок курсу біткоїну розпочався в січні, коли був встановлений рекорд у 40 тисяч доларів. Поступово курс досяг нової висоти й найближчим часом у нього є всі шанси досягти позначки в 50 тисяч.
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