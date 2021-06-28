У Великій Британії заборонили одну з найбільших бірж з торгівлі криптовалютою

Роботу однієї з кріптовалютних заборонили. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

У Великій Британії заборонили роботу однієї з найбільших криптовалютних бірж Binance та її підрозділів на території країни.

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Це рішення Управління з контролю фінансової діяльності (FCA), повідомляє ВВС.

Як зазначається, хоча FCA не регулює криптовалюту, воно регулює криптоактиви. Для реклами або продажу такої продукції в Британії фірми мають отримати дозвіл від регулятора.

Це означає, що жителям Британії заборонено користуватися послугами Binance. Водночас FCA не має прямого впливу на послуги, що надаються на вебсайті Binance.com, оскільки Binance Markets Limited є окремою організацією.

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Binance.com – це централізована онлайн-біржа, яка пропонує користувачам численні фінансові продукти і послуги, включно з широкою торгівлею цифровими валютами, а також цифровими гаманцями, ф'ючерсами, цінними паперами, ощадними рахунками і навіть кредитуванням.

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