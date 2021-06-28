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У Великій Британії заборонили одну з найбільших бірж з торгівлі криптовалютою

28 червня 2021 16:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Управління з контролю фінансової діяльності Великої Британії заборонило жителям користуватися послугами Binance

Роботу однієї з кріптовалютних заборонили. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Роботу однієї з кріптовалютних заборонили. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

У Великій Британії заборонили роботу однієї з найбільших криптовалютних бірж Binance та її підрозділів на території країни.

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Це рішення Управління з контролю фінансової діяльності (FCA), повідомляє ВВС.

Як зазначається, хоча FCA не регулює криптовалюту, воно регулює криптоактиви. Для реклами або продажу такої продукції в Британії фірми мають отримати дозвіл від регулятора.

Це означає, що жителям Британії заборонено користуватися послугами Binance. Водночас FCA не має прямого впливу на послуги, що надаються на вебсайті Binance.com, оскільки Binance Markets Limited є окремою організацією.

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Binance.com – це централізована онлайн-біржа, яка пропонує користувачам численні фінансові продукти і послуги, включно з широкою торгівлею цифровими валютами, а також цифровими гаманцями, ф'ючерсами, цінними паперами, ощадними рахунками і навіть кредитуванням.

Нагадаємо, біткоїну передбачили обвал до 25 тисяч доларів.

Раніше ми писали, що дозволити собі купівлю біткоїну в Україні може лише дехто. Про те, який у країні прожитковий мінімум, як він зросте і що це змінить, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

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