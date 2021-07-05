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Тонкий ринок: біткоїн ризикує обвалитися до 10 тис. доларів

5 липня 2021 9:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В цілому на ринку криптовалют чекають моменту, коли головний віртуальний актив почне дорожчати

/ Фото: Reuters, REUTERS/Dado Ruvic

Літо 2021 року для криптовалют ознаменується трендом на екологію, одним з головних орієнтирів виступить ситуація з крипторинком у Китаї. Швидше за все, біткоїн скоро знову буде дорожчати, але не виключені й сильні короткочасні коливання курсу, аж до обвалу до 10 тис. доларів. Охочим придбати біткоїн варто це робити поступово – не на всю суму заощаджень, а частинами.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег із криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук.

"Краще навіть пізніше купити дорожче, в середньому ціна все одно буде вигідною. Якщо ж на все гроші купити Bitcoin, а потім відбудеться форс-мажор і ціна просяде до 10 тис. доларів – довше будете виходити з просадки", – зазначив Ковальчук.

Він пояснив, що в літній період ринок називається тонким: багато інвесторів, криптотрейдерів знаходяться у відпустках, переглядаються торгові стратегії на початок сезону ділової активності, тому будь-які цінові вкидання можуть привести до різкої зміни цін.

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При цьому на тлі заборони криптокомпаній в Китаї відбулася масова фіксація позицій, 70% підприємств зупинили діяльність за минулий місяць, і виручка майнерів знизилася в середньому на 42-53%. Як тільки компанії перебазуються і запустяться в роботу – Bitcoin знову дорожчатиме, вважає експерт.

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Станом на 9:50 за київським часом 5 липня біткоїн, за даними CoinDesk, торгувався на рівні 34,2 тис. доларів, що майже на 3% нижче вчорашнього рівня.

Курс біткоїна 5 липня

Курс біткоїна 5 липня

Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїну. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. Нині законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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