Штурм Капітолію підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекорд

Криптовалюта Bitcoin двічі за останні години оновила історичний максимум, спочатку пробив позначку в 36 000, а потім піднявшись до 37 739 доларів. Криптовалюта досягла цінового піку після штурму Капітолію в США. Зараз вартість біткоїну трохи відкотилася.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу CoinDesk.

До 08:30 за київським часом вартість криптовалюти відкотилася до 37 048 доларів. Зростання за останню добу перевищило 6%. Капіталізація криптовалюти піднялася майже до 689 млрд доларів.

Біткоїн для інвесторів став новим захисним активом за типом золота: чим неспокійніше світу – тим активніше зростає попит на цю криптовалюта. Тому саме після того, як прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю конгресу, біткоїн подолав позначку в 36 000 доларів, а трохи пізніше ціна перевищила і 37 000 доларів.

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При цьому в довгостроковій перспективі курс біткоїну може перевищити 146 000 доларів на тлі витіснення золота як захисний актив, вважають стратеги JPMorgan Chase, повідомив Bloomberg.

"Витіснення золота як альтернативна валюта говорить про великий потенціал зростання вартості біткоїну в довгостроковій перспективі" , – вважають аналітики.

Нагадаємо, тільки напередодні, 6 січня, біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень, або 35 000 доларів. Рубіж в 35 000 доларів біткоїн подолав 3 січня:

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