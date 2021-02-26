Рано ховати: курс біткоїну різко впав, але це не кінець ралі

Тиждень, що минає, запам'ятається серйозною корекцією криптовалютного ринку. Ще на початку тижня біткоїн бив рекорд за рекордом і 21 лютого подолав позначку в 58 тисяч доларів. Однак вже до 24 лютого подешевшав більш ніж на 15%, а 25-26 лютого вартість криптовалюти опускалася до 44 тисяч доларів.

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Падіння більшості інших топових активів виявилося ще більш болючим. Корекція напрошувалася вже давно, хоча на наступного тижня, за відсутності неприємних сюрпризів, біткоїн має всі шанси відновити велику частину втрат.

Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

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Експерт нагадав, що останнє відчутне падіння котирувань було в грудні 2020 року. З тих пір вартість біткоїну виросла більш ніж на 80%.

"Учасникам ринку потрібен був привід, щоб зафіксувати частину прибутку, і вони його знайшли. У понеділок голова Мінфіну США назвала біткоїн неефективним засобом для транзакцій через його спекулятивну природи. Навряд чи в цих словах інвестори знайшли для себе якусь нову інформацію. У такі моменти варто пам'ятати, що короткострокова зміна ринкових сентиментів не здатна скасувати фундаментальні передумови для зростання. Йдеться про серйозну недовіру до сучасної фінансової системи та високі інфляційні очікування", – вважає Родлер.

Компанії активно купували біткоїни під час падіння цін, так що попит на криптовалюту зберігається, зазначає експерт.

Нагадаємо, корекція цього тижня торкнулася не тільки курсу біткоїну, але й статків засновника компанії Tesla – Ілон Маск втратив 15 млрд доларів і перестав бути найбагатшою людиною в світі.

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