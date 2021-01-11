Стрибок біткоїна озолотив власників криптовалют: Forbes назвав імена нових мільярдерів

Після того як біткоїн побив п'ять історичних рекордів за два дні, полку криптомільярдерів і мульмільйонерів прибуло. Кілька ранніх інвесторів, які вклали гроші в цифрові валюти, просто озолотилися.

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Американський Forbes представив список нових криптомільярдерів, які збили статки на біткоїні.

У числі "істинних прибічників криптореволюціі" видання називає братів Тайлера і Кемерона Вінклвоссів, які 2013 року купили біткоіни на 11 млн доларів, коли вони коштували 120 "зелених" за штуку. Сьогодні криптовалютний гаманець кожного з них оцінюється в більш ніж 1,4 млрд доларів, що удвічі більше, аніж всього місяць тому.

Криптовалютним мільярдером, за даними Forbes, став і співзасновник блокчейн-стартапу Bloq Метью Росзак. Всього рік тому його цифрові активи становили близько 300 млн доларів, тепер же його криптостатки оцінюють у 1,2 млрд.

Завдяки зростанню біткоїна помітно розбагатів і партнер-засновник Draper Fisher Jurvetson Тім Дрейпер. 2014 року він придбав 29 656 біткоїнів, які тепер коштують приблизно 1,1 млрд доларів, пише Forbes USA.

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Ще не стали криптомільярдерами, але змогли скористатися зростанням попитом на криптовалюту, щоб збільшити свої статки, інші успішні бізнесмени та інвестори.

Гендиректору компанії MicroStrategy Майклу Сейлору, за оцінкою видання, наразі належить 600 млн доларів у цифрових активах.

Засновнику Galaxy Investment Partners Майку Новограцу – 478 млн доларів.

А творець блокчейн-платформи Ethereum Віталік Бутерін, якому належить 330 тисяч токенів ефіру, за рік збільшив статки увосьмеро – з 45 млн доларів до 360 млн.

При оцінюванні статків інвесторів Forbes враховував тільки вартість їхніх криптоактивів і не брав до уваги інше майно. Вартість криптовалюти розрахована, виходячи з курсу на 15:00 за Києвом 11 січня.

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Нагадаємо, після серії історичних рекордів біткоїн обвалився на 20% за день. Станом на 22:00 за київським часом біткоїн коштував 31 582 долара. А рекордна вартість біткоїна була зафіксована 8 січня – 41 478 доларів, тобто на 9896 доларів більше, аніж зараз. Відповідно, зменшилися і статки кріптовалютних мільярдерів і мультимільйонерів.

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