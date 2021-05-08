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Озолотилися, але не дуже. Скільки заробили майнери біткоїну за місяць

8 травня, 12:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Показник прибутковості "видобутку" першої криптовалюти знизився. Але не обійшлося і без рекордів – комісії за майнінг різко зросли

/ Фото: Pixabay

Дохід майнерів першої в світі криптовалюти – біткоїну – знизився на 0,05 млрд доларів, до 1,7 млрд доларів на місяць. Із загального доходу майнерів за квітень 14,51% (247 млн доларів) довелося віддати на комісії за транзакції. І це багаторічний рекорд – в номінальному вираженні це найбільший обсяг комісій за місяць з грудня 2017 року. А частка зборів у виручці останній раз була вищою в січні 2018 року.

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Про це свідчать дані The Block. А аналітики РБК нагадали, що в березні майнери біткоїну отримали рекордну виручку в 1,75 млрд доларів.

Фахівці відзначають, що комісії в мережі біткоїну різко виросли на тлі відключення майнінгових ферм в китайській провінції Синьцзян. Проблеми з електропостачанням в регіоні почалися 16 квітня після аварій на місцевих вугільних шахтах.

Це також призвело до падіння курсу біткоїну – в середині квітня ціна Bitcoin оновила історичний максимум вище: 64 000 доларів. Але закріпитися на цьому рівні криптовалюта не змогла – курс обвалився спочатку нижче 60 000 доларів, а через кілька днів – нижче 50 000 доларів.

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До кінця місяця котирування застрягли в районі 55 000 доларів. Це теж негативно вплинуло на прибутковість майнінгу.

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