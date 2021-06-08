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Відстежили біткоїни. У США повернули викуп, який Colonial Pipeline заплатила хакерам

8 червня, 15:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Американській владі та ФБР вдалося відібрати у хакерів більшу частину суму. Правоохоронці пояснили, як таке можливо

Відстеження біткоїнів допомогло повернути гроші Colonial Pipeline

Відстеження біткоїнів допомогло повернути гроші Colonial Pipeline / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У США змогли повернути більшу частину біткоїнів, які компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам після кібератаки на найбільший нафтопровід східного узбережжя країни. Тоді хакери отримали 70 біткоїнів. Мін'юст США і ФБР пізніше відстежили перекази у крипто-гаманець угруповання DarkSide і повернули 63,7 біткоїни. Наразі це близько 2,3 млн доларів.

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Про це в офіційній заяві повідомило Міністерство юстиції США.

Як уточнили в ФБР, кіберзловмисники на певному етапі використовують частину американської інфраструктури, що і дозволяє відомству легально повернути гроші. Так, ФБР отримало "особистий ключ" (пароль) для доступу до активів за адресою, куди перевели кошти.

Про те, чи належав цей аккаунт російським хакерам, в заяві не говориться.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російська влада непричетна до кібератаки на нафтопровід в США, але хакери, що вчинили її, швидше за все, знаходяться в Росії. Байден збирається підняти це питання під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка запланована на 16 червня.

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Нагадаємо, хакери атакували системи Colonial Pipeline 7 травня з допомогою програми-здирника – вони завантажили і зашифрували майже 100 Гб даних. В результаті нафтопровід був повністю паралізований майже на тиждень, його роботу почали відновлювати тільки 13 травня, і то поступово. Зупинка "труби" мала серйозний вплив на паливний ринок США – ицм трубопроводом бензин, дизельне та реактивне паливо постачають аж в 18 штатів.

Про що ще говорять в Україні та світі 8 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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