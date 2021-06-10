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ОАЕ хочуть подвоїти економіку завдяки блокчейну: виводять на ринок свою криптовалюту

10 червня 2021 11:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Токени ABIC вже можна придбати по 0,09 долара за "монету"

ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту

ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Об'єднані Арабські Емірати планують до 2030 року подвоїти ВВП завдякикриптовалюті та блокчейну. У регіоні вже з'являються великі криптопроєкти. Один з них – DeFi Arabic Cash.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі Павла Дурова.

Arabic Cash спрямований на залучення нових інвестицій в цифрову економіку Еміратів. З виходом буде представлена опція DeFi позик і депозитів з 35,6% річних за стейкінг монети ABIC.

За словами Дурова, який сам розробляє криптовалюту Gram на основі блокчейн-платформи TON, проєкт технічно готовий і вже наприкінці червня виходить на публічні торги з лістингом на децентралізованій біржі DEX PancakeSwap.

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Нині проходить фінальний раунд Private Sale (тобто продаж за приватними угодами). Токени ABIC за ціною 0,09 долара можна придбати на офіційному сайті через Metamask або Trust Wallet (https://arabic.cash/).

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Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп розкритикував біткоїн – назвав головну криптовалюту аферою і закликав США "дуже жорстко" її регулювати.

Також нагадаємо, у грудні-2020 Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 3637 про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів.

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