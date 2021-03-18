Morgan Stanley дозволить інвестувати в біткоїни, але не всім

Банк стане першою великою фінустановою США, яка піде на такі поступки клієнтам

Американський банк Morgan Stanley дозволить інвестувати в біткоіни-фонди заможним клієнтам та інвестиційним компаніям. У банку проаналізували курсові коливання біткоїнуй дійшли висновку, що цей актив походить тільки клієнтам з "високою толерантністю до ризику".

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Таким чином, Morgan Stanley стане першим з великих банків США, що дозволить клієнтам вкласти частину фіатних активів у біткоїн-фонди, пише CNBC з посиланням на внутрішні документи банку.

Потенційні інвестори зможуть вкласти в криптовалюту не більше 2,5% від загального обсягу своїх інвестиційних портфелів.

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"Заможними" в контексті таких інвестицій вважатимуться клієнти банку з активами не менше ніж у 2 млн доларів (окремі особи) і 5 млн доларів (інвестиційні компанії). Крім того, фірми мають бути клієнтами Morgan Stanley не менше ніж півроку.

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Банк зважився на такий крок після численних прохань клієнтів надати їм доступ до інвестицій в криптовалюти.

Нагадаємо, раніше курс біткоїну перевалив за 60 тисяч доларів за монету. Станом на середину дня 18 березня біткоїн торгувався в районі 58 тисяч доларів за монету.

До речі, нещодавно Національний банк України запропонував відкласти прийняття закону про регулювання криптовалют через необхідність доопрацювати документ. У НБУ з'явилися питання про підтвердження походження коштів для первинної покупки криптовалюти. Тому, ймовірно, найближчим часом українська податкова буде більш уважно моніторити активність кріптоінвесторов.

А про те, як тернопільський підприємець постраждав через криптовалюту, дивіться в сюжеті:

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