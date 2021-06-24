Найбільша криптоафера. Засновники біржі з ПАР зникли з біткоїнами на 3,6 млрд доларів

Брати Амір і Раїс Каджи перед зникненням заявляли про хакерську атаку на свою біржу, але інвестори та правоохоронці дуже сумніваються в їхній чесності

Брати Каджи намагалися переконати клієнтів, що у зникненні коштів винуваті хакери / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, CoinGeek

Засновники криптовалютної біржі Africrypt в ПАР, брати Амір і Раїс Каджи, зникли разом з біткоїнами вартістю 3,6 млрд доларів. Зникнення монет на таку суму є найбільшою доларовою втратою в історії шахрайства з криптовалютами. Братів і зниклі біткоїни активно шукають, але результатів поки немає.

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Перші ознаки проблем на криптобіржі Africrypt з'явилися після рекордного зростання біткоїну в квітні, пише Bloomberg. Тоді головний операційний директор Africrypt Амір Каджи (старший брат Раїса) заявив, що біржу нібито зламали хакери. Для "прискорення повернення коштів" він попросив інвесторів не звертатися до юристів і правоохоронців, та й взагалі не повідомляти про цю ситуацію.

Раїс і Амір Каджи

Деякі клієнти біржі відразу запідозрили недобре і зв'язалися з юридичною фірмою Hanekom Attorneys. Ця компанія зайнялася розслідуванням ситуації і продовжує його після того, як Амір і Раїс Каджи зникли. З'ясувалося, що кошти Africrypt були переведені з її південноафриканських рахунків і клієнтських гаманців. Монети пройшли через "міксер", щоб їх неможливо було відстежити.

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Юристи вже повідомили правоохоронців. Південноафриканська підрозділ з розслідування пріоритетних злочинів The Hawks, в свою чергу, попередив криптобіржі по всьому світу про ймовірну крадіжку – на випадок якщо брати Каджи спробують конвертувати свої біткоїни у фіатні валюти.

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Аналітики вважають, що цей випадок може мотивувати різні країни до регулювання ринку криптовалют. Ця тенденція і так набирає обертів. Наприклад, недавно Китай ввів заборону на майнінг. В країні зупинилися найбільші криптовалютні ферми, а місцеві банки почали блокувати транзакції, пов'язані з цифровими активами. Це призвело до різкого падіння курсу біткоїна.

До речі, в Україні теж думають над переведенням криптовалют у легальне поле. Законопроект про цифрові активи вже прийнятий у першому читанні. У Міністерстві цифрової інформації пропонують прискорити процес, адже Україна увірвалася до ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна.

Втім, дозволити собі покупку біткоїна в Україні можуть лише одиниці. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":