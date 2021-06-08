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Криптовалюти – це афера: біткоїн підкосила критика Трампа

8 червня, 09:04

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

За добу курс головної криптовалюти просів майже на 10%, а за минулий місяць біткоїн втратив більше третини від своєї ціни

Трампу не подобається біткоїн

Трампу не подобається біткоїн / Фото: Reuters/Carlos Barria, REUTERS/Dado Ruvic

Курс біткоїну, по якому спочатку вдарили дивні жарти Ілона Маска, а потім і криптовалютні "репресії" з боку Китаю, знову падає. Цього разу приводом для обвалу курсу послужила критика з боку 45-го президента США Дональда Трампа.

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Трамп розкритикував біткоїн в інтерв'ю Fox Business. Він назвав головну криптовалюту аферою і закликав США "дуже жорстко" її регулювати. До речі, коли Трамп був чинним президентом, він планував "покінчити з біткоїном" та іншими криптовалютами.

"Біткоїн виглядає, як афера... Мені він не подобається – це просто ще одна валюта, що конкурує з доларом... Я хочу, щоб долар був світовою валютою", – сказав Трамп.

Після цієї заяви біткоїн почав різко падати. Курс опускався до 32,4 тис. доларів. Вранці 8 червня біткоїн торгується в районі 32,7 тис. доларів, але тренд на зниження в цілому залишається в силі. За добу криптовалюта втратила майже 10% вартості, але й напередодні вона теж падала в ціні.

Курс біткоїна 8 червня
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Курс біткоїна 8 червня

Скоро ціна біткоїна опуститься навіть до 23 тис. доларів, вважає голова відділу макроекономічних досліджень компанії Fidelity Investments Джурріен Тіммер.

В тренді
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"Для мене падіння з 65 тис. доларів все ще здається неповним. Вимальовується п'ята хвиля – до позначки 30 тис. або навіть 23 тис. доларів. Ми дізнаємося про це досить скоро, але, в будь-якому випадку, я вважаю, що велика частина падіння вже позаду ", – цитує Тіммера IXBT.

Але оптимізм з стосовно біткоїна втрачають далеко не всі. Трейдер Пітер Брандт, наприклад, як і раніше вважає, що в довгостроковій перспективі криптовалюта сягне 100 тис. доларів. Про це Брандт написав у Twitter.

"Я все ще вірю в довгострокову історію про те, що BTC підніметься до 100 тис. доларів", – зазначив Брандт.

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Нагадаємо, біткоїн почав сильно дешевшати в другій половині травня. В цілому за місяць біткоїн впав на 37%. Причиною падіння курсу став новинний фон: Tesla заявила про відмову від використання біткоїна в якості платіжного засобу, Китай закликав до жорсткішого регулювання майнінгу та криптотрейдингу. Це призвело до відтоку майнерів з Китаю і зниженню хешрейта мережі біткоїна.

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