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Криптовалюта Ethereum побила історичний рекорд

3 лютого, 12:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Курс альткоіна вперше перевищив позначку в 1500 доларів

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum оновила історичний максимум після зльоту курсу біткоїну. Курс Ethereum вперше піднявся понад 1 500 доларів. Максимум становить 1 573 долара.

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Про це свідчать дані платформи CoinDesk.

До 12:30 за київським часом криптовалюта торгувалася на рівні 1 540 доларів – це курс, що вже трохи відкотився. Однак, тренд до зростання курсу ефіру залишається в силі. Подорожчання криптовалюти за останню добу склало більше 7%.

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Біткоїн теж продовжує дорожчати, але рекордів не б'є. Вартість головної криптовалюти на цю годину – 35 896 доларів.

Традиційно зростання біткоїну призводить до підвищення курсів альтернативних криптовалют.

Нагадаємо, серія рекордів біткоїну почалася в грудні-2020 року, а 6 січня 2021-го біткоїну пробив позначку в мільйон гривен. Історичний рекорд на цей момент становить 41 478 доларів, він був встановлений 8 січня.

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Ethereum криптовалюти курс біткоіна курс ефіру

Джерело: Сьогодні

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