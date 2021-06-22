Китай обвалив курс біткоїну – майнінг під забороною, ферми закриті

Офіційний Пекін ввів в дію заборону на видобуток криптовалют на території країни. Це одразу ж позначилося на крипторинку

Китайські обмеження вдарили по біткоїну / Фото: REUTERS/Florence Lo

У ніч з 21 на 22 червня біткоїн, який ще недавно коштував дорожче 40 тис. доларів, просів до 31 тис. доларів. Падіння відбулося після впровадження заборони на майнінг у Китаї. У неділю в країні зупинилися найбільші криптовалютні ферми. А з початком понеділка місцеві банки почали блокувати транзакції, пов'язані з цифровими активами.

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До 8:50 за київським часом курс біткоїн трохи підріс і торгувався на рівні 32,6 тис. доларів, за даними CoinDesk. Але якщо тенденція до падіння відновиться, криптовалюта може досягти мінімуму за останній місяць.

Курс біткоіни 22 червня

Падіння цін 21 червня спонукало інституційних інвесторів вийти з ф'ючерсів на біткоїн на Чиказькій товарній біржі (CME). Крім того, на цьому тлі великі власники біткоїну почали продавати свої активи, йдеться в огляді CoinDesk.

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При цьому експерти порталу зазначають, що ринок альтернативної криптовалюти постраждав сильніше в порівнянні з біткоїном. Наприклад, XRP впав в ціні на 15%. За словами OKEx Insights Хунайне Насирі, це може сприяти переходу про інших криптовалюта до біткоїну.

Нагадаємо, раніше біткоїн потрапив під критику Світового банку, що також мало негативний вплив на курс.

Тим часом Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоїну. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Втім, дозволити собі покупку біткоїну в Україні можуть лише одиниці. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":