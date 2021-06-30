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Інтерес до біткоїна згас? Курс криптовалюти знову впав

30 червня 2021 14:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Перша криптовалюта не змогла закріпитися вище ціни у 36 тисяч доларів за монету. Аналітики поділилися похмурими спостереженнями

Ще навесні великі інвестори почали надавати перевагу Ethereum

Ще навесні великі інвестори почали надавати перевагу Ethereum / Фото: AFP, Pixabay

Біткоїн протягом тижня намагався зміцнитися після обвалу. В результаті 29 червня ціна сформувала локальний максимум на 36 623, але вже 30 червня знову просіла до 34-35 тис. доларів. Як пояснив CNBC стратег JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу, інтерес інституційних інвесторів до першої криптовалюти вичерпався і навіть став негативним після травневої корекції.

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Станом на 13:30 за київським часом 30 червня біткоїн торгувався на позначці 34,8 тис. доларів. Капіталізація становила 652,8 млрд доларів.

Курс біткоїна 30 червня

Курс біткоїна 30 червня

"Біткоїн так і не зміг відновитися над деякими важливими рівнями опору. Крім того, технічні індикатори не підтримують сценарій бичачого розвороту", – зазначили аналітики Tradingview.

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Панігірцоглу же підкреслив, що аналітики зафіксували поступове зниження потоку коштів великих інвесторів у біткоїн ще в квітні. Вже тоді деякі інституціонали почали виводити гроші з ринку, додав аналітик. Також в квітні почалося перетікання коштів інвесторів з цифрового золота в альткоїни, зокрема – Ethereum.

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Коментуючи волатильність ціни біткоїна, аналітик заявив, що очікує її стабілізації найближчими тижнями.

Нагадаємо, біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 року. Але останніми місяцями ціна криптовалюти обвалилася на 55%.

Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася до ТОП-10 країн – лідерів за прибутками від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. Зараз законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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