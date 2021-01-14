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Імпічмент Трампу накрутив курс біткоїну

14 січня, 15:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Головна криптовалюта залишається дуже волатильним активом

Біткоїн повернувся до зростання після падіння на 20% за день і знову перевищив позначку в 38 000 доларів. Ціна криптовалюти різко зросла на тлі рішення Палати представників США вдруге оголосити імпічмент чинному президенту Дональду Трампу.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу CoinDesk.

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Зокрема, станом на 15:00 за київським часом біткоїн коштував 38 217 доларів. Зростання за добу становить 11,61%.

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Біткоїн, попри те, що його вже називали новим активом-притулком на кшталт золота, залишається дуже волатильним. Це пов'язано з тим, що 95% біткоїнів належить всього 2% власників. Тому всього кілька великих угод можуть повністю перевернути ситуацію на ринку криптовалюти.

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Нагадаємо, серія рекордів біткоїну почалася в грудні-2020 року, а 6 січня 2021-го біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень. Історичний рекорд на цей момент – 41 478 доларів, він був встановлений 8 січня.

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імпічмент біткоін криптовалюти курс біткоіна імпічмент Трампа

Джерело: Сьогодні

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