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Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і Ethereum

25 травня, 09:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Головна криптовалюта двічі поверталася до психологічної позначки, а "ефір" показав добовий зростання понад 20%

Біткоїн та Ethereum повернулися до зростання

Біткоїн та Ethereum повернулися до зростання / Фото: AFP, Pixabay

Засновник Tesla Ілон Маск, який недавно обвалив курс біткоїну заявою про неекологічність криптовалюти, зустрівся з американськими майнерами. Вони пообіцяли розвивати використання поновлюваних джерел енергії при видобутку криптовалют. Твіт Маска про це оживив ситуацію на ринку: біткоїн двічі за ніч наближався до психологічної позначки в 40 тис. доларів, а Ethereum і XRP показали добове зростання в районі 20%.

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"Поговорив з майнерами Bitcoin з Північної Америки. Вони погодилися опублікувати чинний і майбутній плани використання поновлюваних джерел електроенергії. Також вони звернуться до майнерів по всьому світу з проханням провести аналогічну роботу. Багатообіцяючий потенціал", – написав Маск.

Станом на ранок 25 травня курс біткоїну відкотився до 38 тис. доларів. Пікове значення за добу – 39,97 тис. доларів. Такого не відбувалося з 21 травня. Капіталізація головної криптовалюти становить понад 700 млрд доларів, свідчать дані CoinDesk.

Курс біткоїну 25 травня
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Курс біткоїну 25 травня

Курс Etheteum, який вважається більш перспективною в плані екологічності технологією, виріс за добу аж на 21%. Вночі ефіріум піднімався вище 2750 доларів за монету. Це максимум майже за тиждень.

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Курс ефіріума 25 травня

Курс ефіріума 25 травня

Втім, аналітики Уолл-стріт зазначають, що тренд на зниження курсу продовжиться найближчим часом. При гіршому варіанті розвитку подій падіння може перейти на акції компаній технологічного сектору, передає CNBC. Також експерти впевнені, що різкі коливання курсу криптовалют продовжаться.

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За даними Coin Metrics, Тільки в травні біткоїн пережив 14 днів спаду. У 2021 року вже було 39 днів з щоденними коливаннями на 5% і більше в обох напрямках. У 2020 році таких днів було 42.

Нагадаємо, біткоїн-кити – власники 10-100 тис. монет – скористалися панікою на ринку криптовалют. Вони скупили в цілому 122,5 тис. біткоїнів на більш ніж 440 млн доларів.

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