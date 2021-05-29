Гендиректор JPMorgan порадив триматися подалі від криптовалюти

Джеймі Даймон підкреслив, що має на увазі саме криптовалюту, а не технологію блокчейна і стейблкоїни

Джеймі Даймон зазначив, що його особиста думка ніяк не вплине на роботу банку з цифровими валютами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Генеральний директор одного з найбільших в США інвестиційних банків JPMorgan Джеймі Даймон, виступаючи в Комітеті з фінансових послуг палати представників США, закликав триматися подалі від криптовалюти.

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Про це повідомляє Yahoo Finance.

Даймон зазначив, що це особисто його думка і вона ніяк не вплине на роботу JPMorgan з цифровими активами.



"Моя особиста порада людям: тримайтеся подалі від криптовалюти. Це не означає, що наші клієнти цього не хочуть. Це схоже на те, як потрібно вести бізнес. Я не курю марихуану, але якщо ви зробите її куріння законним на національному рівні, я не збираюся заважати людям займатися цим", — пояснив свою позицію глава банку.

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Він підкреслив, що має на увазі саме криптовалюту, а не технологію блокчейна і стейблкоїни.



В кінці квітня JPMorgan анонсував створення активно керованого біткоіни-фонду для обмеженої групи клієнтів. Новий продукт може бути представлений влітку поточного року.

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Раніше ми повідомляли, травневе падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют.

Також нагадаємо, Іран заборонив майнінг біткоіна, але не назавжди.