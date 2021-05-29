Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини економіки
  2. Новини криптовалют

Гендиректор JPMorgan порадив триматися подалі від криптовалюти

29 травня, 15:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Джеймі Даймон підкреслив, що має на увазі саме криптовалюту, а не технологію блокчейна і стейблкоїни

Джеймі Даймон зазначив, що його особиста думка ніяк не вплине на роботу банку з цифровими валютами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Джеймі Даймон зазначив, що його особиста думка ніяк не вплине на роботу банку з цифровими валютами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Генеральний директор одного з найбільших в США інвестиційних банків JPMorgan Джеймі Даймон, виступаючи в Комітеті з фінансових послуг палати представників США, закликав триматися подалі від криптовалюти.

Реклама

Про це повідомляє Yahoo Finance.

Даймон зазначив, що це особисто його думка і вона ніяк не вплине на роботу JPMorgan з цифровими активами.

"Моя особиста порада людям: тримайтеся подалі від криптовалюти. Це не означає, що наші клієнти цього не хочуть. Це схоже на те, як потрібно вести бізнес. Я не курю марихуану, але якщо ви зробите її куріння законним на національному рівні, я не збираюся заважати людям займатися цим", — пояснив свою позицію глава банку.

Читайте також: Біткоїн почав день із нового падіння – скільки коштує криптовалюта і що далі

В тренді
В Україні просіли середні зарплати: ТОП-5 областей-аутсайдерів

Він підкреслив, що має на увазі саме криптовалюту, а не технологію блокчейна і стейблкоїни.

В кінці квітня JPMorgan анонсував створення активно керованого біткоіни-фонду для обмеженої групи клієнтів. Новий продукт може бути представлений влітку поточного року.

Реклама

Раніше ми повідомляли, травневе падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют.

Також нагадаємо, Іран заборонив майнінг біткоіна, але не назавжди.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і Ethereum
Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і EthereumКриптовалюта
Обвал біткоїна не став сюрпризом. І це головна проблема криптовалюти
Обвал біткоїна не став сюрпризом. І це головна проблема криптовалютиКриптовалюта
Біткоїн почав день із нового падіння – скільки коштує криптовалюта і що далі
Біткоїн почав день із нового падіння – скільки коштує криптовалюта і що даліКриптовалюта
Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалют
Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалютКриптовалюта
Біткоїн і Ethereum пішли в круте піке: що діється з курсом
Біткоїн і Ethereum пішли в круте піке: що діється з курсомКриптовалюта
Велика чистка закінчилася. Що відбувається з курсом біткоїна
Велика чистка закінчилася. Що відбувається з курсом біткоїнаКриптовалюта

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти