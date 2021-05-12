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Ethereum закінчується? Запаси криптовалюти на біржах впали до мінімуму за 3 роки

12 травня, 14:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Багато довгострокові криптоінвестори стали поступово позбуватися біткоїну та замінювати його на ефіріум

/ Фото: Pixabay

На фоні все нових і нових рекордів Ethereum кількість монет цієї криптовалюти на рахунках централізованих бірж знизилася до мінімуму з червня 2019 року. Зараз на криптобіржах зберігається 13,3 млн Ethereum на 53 млрд доларів, або 11,5% від усієї пропозиції Ethereum. Обсяг альткоїну на централізованих майданчиках впав на 30% за останні дев'ять місяців. Це свідчить про дуже високий попит на криптовалюту.

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Такі дані отримали аналітики Glassnode, пише РБК.

За останню добу ефіріум подорожчав ще майже на 5%. Зростання курсу за рік становить 479%. За даними CoinDesk , До 14:05 за київським часом Ethereum торгувався по 4262 долара за монету.

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Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Аналітики Glassnode також відзначили, що в квітні довгострокові інвестори переключили свою увагу з біткоїну на Ethereum. Тримачі біткоїну почали повертати на біржі свої монети, які вони виводили декілька років тому. Ми вже писали про те, що під біткоїном захитався трон, а Ethereum може стати головною криптовалютою світу.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.

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