Ціна Ethereum встановила новий рекорд: в чому причина і що буде далі

Друга за вартістю криптовалюта раптово подорожчала – до кінця року їй прогнозують ще більше вражаюче зростання

Вартість криптовалюти Ethereum обновила максимум – почавши дорожчати з учорашнього дня, до ранку ціна одного токена перевалила за 3 тисячі доларів.

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Про це йдеться на сайті онлайн-біржі Coindesk.

Наразі один токен торгується на рівні 3188,04 долара, що є новим абсолютним рекордом для цієї криптовалюти.

За останню добу ціна ефіру зросла на 10,88%, а з початку року – на 300%, тоді ж як Bitcoin виріс лише на 95%.

Ринкова капіталізація криптовалюти за добу збільшилася на 39,5 мільярда доларів. Тепер вона становить 368,9 мільярда, поступаючись тільки біткоїну.

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Зростання вартості ефіру пояснюють стрімким зростанням попиту на другу за вартістю криптовалюту – за даними даними Glassnode, цьогоріч кількість транзакцій в блокчейні Ethereum збільшилася на 22%, до 1,376 млн щодня.

Також цьому сприяло оновлення криптовалюти до Eth 2.0 і зростання популярності децентралізованих фінансів (DeFi) – фінансових інструментів у вигляді сервісів і додатків, більшість з яких створені на блокчейні Ethereum.

Тим часом, як, згідно з дослідженням FundStrat, до кінця цього року ціна ефіру може піднятися до 10 тис. доларів, біткоїну пророкують падіння до 42 тис. доларів за монету.