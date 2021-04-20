Буде загострення пристрастей: коли чекати нового зростання біткоїну

Всі бажаючі продати біткоїн на піку ціни вже зробили це, а тому курс криптовалюти знову буде підвищуватися

Ринок криптовалюти опинився в стані корекції після росту. Але за підсумками останнього тижня у ціні впали не всі токени. Якщо біткоїн втратив 10% вартості, Ripple – 23%, то Bitcoin Cash виріс на 31%, а "жартівлива" криптовалюта Dogecoin – і зовсім на 472%. Втім, і зростання основних криптовалют не змусить довго чекати на себе – за два тижні попит на них знову рвоне вгору.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив аналітик "Центру біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

"Наступна хвиля інвесторів очікує більш глибокої просадки ціни вниз, перш ніж вони повернуться до числа активних покупців. <...> В інформаційному полі буде загострення пристрастей із закликами чекати відкату ціни вниз – як ідеальної можливості для нових інвестицій. А значить, попит буде тільки збільшуватися. <...> За два тижні можна чекати корекції вниз на фондовому ринку США і початку попиту на криптовалюти", – вважає Орищак.

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Інвесторам він радить фіксувати прибуток і чекати нового моменту для покупок.

"Після того, як пройде період зростання фондового ринку США можна буде відновити покупки по криптовалюта. Біткоїн як флагман варто зберегти в лідерах портфеля, потім увагу заслуговує Ethereum", – говорить аналітик.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів для пересічних громадян.

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